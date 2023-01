Remi iz Elementala komentirala bačene borove: 'Susjedi se boje da ne ispadnu pravoslavci...'

U petak je bio blagdan Sveta tri kralja, a brojni katolici upravo na taj dan skidaju ukrase s borova i uklanjaju ih iz svojih domova. Dan je to prije pravoslavnog Božića, a pjevačica Mirela Priselac, javnosti poznatija kao Remi iz benda Elemental na društvenoj mreži podijelila je svoje mišljenje o borovima koje je vidjela uz cestu.

Na fotki se vide bačeni borovi.

- Susjedi se boje da netko ne pomisli da su pravoslavci - napisala je na Instagramu.

- Balkanu treba lobotomija Bogova, ima ih i previše - dodala je.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, pjevačica je objavila i zbirku poezije 'Masarykova'. Ranije je ispričala kako se njezin kreativni proces pisanja pjesama za bend i poezije dosta razlikuje.

- Kad pišem za uglazbljivanje, onda je tu prisutna rima. Kad pišem poeziju, onda je to slobodan stih i pustim da to ide nekim tijekom svijesti. Ne popravljam puno kada pišem poeziju, jer volim da to bude spontano i nesputano. Dok pišem za Elemental, onda baš 'brusim', jer nakon osam albuma više ne želiš one 'prvoloptaške' rime, želiš neku rimu koju dosad još nisi iskoristio. Međutim, neću lagati da nisam iz poezije derivirala nešto za Elemental, pogotovo kad 'zagusti' - ispričala je u emisiji Kod Nas Doma.

Foto: Marko Ercegović

