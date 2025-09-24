Obavijesti

Show

Komentari 0
ALI SELEKCIJA JOŠ NIJE GOTOVA...

Renata, Barbara i Vjekoslav su postali prvi članovi Stjepanova tima u popularnom MasterChefu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Renata, Barbara i Vjekoslav su postali prvi članovi Stjepanova tima u popularnom MasterChefu
5
Foto: NOVA TV

Zadatak koji su morali izvršiti u prvoj fazi borbe za mjesto u timu je priprema savršenog rižota s kozicama. Jelo je to koje traži savršen balans teksture i okusa, a posebno treba paziti da se riža ne prekuha

Iza jedanaest kandidata je kulinarski izazov koji će odlučiti tko će postati dio tima najdugovječnijeg člana žirija - chefa Stjepana Vukadina. Od kandidata je tražio da u izazovu koji je odabrao za njih beskompromisno poštuju svaku namirnicu, pravila struke te da suvremenim tehnikama i modernom prezentacijom na tanjur stave poznato jelo prema pokaznom tanjuru.

VRTLOG EMOCIJA Stjepan Vukadin u MasterChefu bira svoj tim: 'Želim vidjeti savršeni rižoto, otežajte mi!'
Stjepan Vukadin u MasterChefu bira svoj tim: 'Želim vidjeti savršeni rižoto, otežajte mi!'

Zadatak koji su morali izvršiti u prvoj fazi borbe za mjesto u timu je priprema savršenog rižota s kozicama. Iako se čini jednostavnim, upravo ovo jelo otkriva tko doista razumije ravnotežu tehnike i okusa. Za rižoto je važno odmah napraviti dobru pripremu, zatim da riža bude al dente, da se radi na dobrom temeljcu, mantekira maslacem i sirom, te tempira da riža bude gotova pred serviranje.

Foto: NOVA TV

Jelo je to koje traži savršen balans teksture i okusa, a posebno treba paziti da se riža ne prekuha. Kandidati su jelo samo vidjeli, nisu za njega dobili recept, a na radnim jedinicama dobili su namirnice, od kojih su neke bile 'uljezi' i nisu spadale u rižoto koji su trebali rekreirati. Za ovaj zadatak dobili su 40 minuta.

Za sada su jela s prolaznom ocjenom pripremili Barbara Grubišić, Renata Burić i Vjekoslav Krsnik.

Foto: NOVA TV

Renata je svoj rižoto završila prije svih ostalih, ali ne prerano.

- Nemam velikih zamjerki. Nije savršen, ali je dovoljno dobar za pregaču - rekao joj je Stjepan kad je kušao njezinu repliku jela. Tako je upravo ona prva dobila Stjepanovu pregaču.

Foto: NOVA TV

Barbara je također bila na razini zadatka.

- Kremoznost je dobra, kozice su dobro tehnički obrađene, ne strši sol, ne nedostaje je. Može bolje, ali je jako dobro - poručio joj je Stjepan te i njoj uručio pregaču.

Foto: NOVA TV

Svoje mjesto u timu osigurao je i Vjekoslav.

- Tvoj rižoto nije savršen, samo radi jedne stvari. Pobjeglo ti je malo više soli nego je trebalo. Ali meni je ovo dovoljno da te primim u svoj tim - zaključio je Stjepan nakon što je kušao njegovo jelo.

Foto: NOVA TV

Selekcija još nije gotova, jer nakon što saznamo tko će još u prvom krugu ući u tim chefa Stjepana Vukadina, ostaje za vidjeti i tko će svoje mjesto izboriti u drugom krugu te što će im biti zadatak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Reality sestre Barbara i Tina Šegetin danas žive drugi život: Povukle su se sa scene
ATRAKTIVNE RIJEČANKE

FOTO Reality sestre Barbara i Tina Šegetin danas žive drugi život: Povukle su se sa scene

Sestre Barbaru i Tinu Šegetin javnost je upoznala 2015. godine u realityju 'Big Brother'. Privukle su veliku pozornost zbog atraktivnog izgleda i nesvakidašnjih izjava, a danas imaju svoj salon ljepote i ne eksponiraju se previše u javnosti
Thompson kupio novi stan na kredit: Evo koliko je platio mužu Stefany Hohnjec za top lokaciju
EKSKLUZIVNI DETALJI

Thompson kupio novi stan na kredit: Evo koliko je platio mužu Stefany Hohnjec za top lokaciju

Pjevač je nekretninu u Zagrebu kupio prije povratničkih koncerata, a dio novca dao je od ušteđevine. Ugovorom je njemu i susjedima zabranjeno prenamijeniti stan, zatvarati lođe...
Maja Šuput objavila je fotke s rođendana: Uz nju je bio i Šime, pogledajte kako je proslavila
'NEMA DALJE OD OVOG'

Maja Šuput objavila je fotke s rođendana: Uz nju je bio i Šime, pogledajte kako je proslavila

Pjevačica je svoj 46. rođendan proslavila u zagrebačkom Botanistu. Na party su stigli mnogi Majini prijatelji koji su poznata domaća lica. No sve oči bile su uprte u nju i bivšeg Gospodina Savršenog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025