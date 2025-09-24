Obavijesti

VRTLOG EMOCIJA

Stjepan Vukadin u MasterChefu bira svoj tim: 'Želim vidjeti savršeni rižoto, otežajte mi!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Nova Tv

Prva selekcijska faza odvijat će se repliciranjem jela pod zvonom: oni koji briljiraju dobit će direktan ulaz, dok će najslabiji odmah morati napustiti MasterChef kuhinju...

Nakon što su prvi kandidati izborili ulazak u MasterChef vilu i tim Marija Mihelja, večeras će se idućih jedanaest kandidata natjecati za ulazak u tim chefa Stjepana Vukadina. Njegov autoritet, iskustvo i jedinstvena strast prema gastronomiji stvorili su prepoznatljivo mentorstvo u kojem se traže rad, disciplina i „srce“ na tanjuru.

- U vama sam prepoznao sanjare, ali i ljude koji vjeruju u sebe, koji su spremni na učenje i rad - poručit će Stjepan kandidatima, odnosno njih jedanaest koji se bore za jedno od sedam mjesta u timu. Na tom putu neće biti sam – u odabiru će mu pomagati i chefovi Goran Kočiš i Mario Mihelj.

Foto: Nova Tv

Da bi zaslužili svoje mjesto, kandidati će morati replicirati rižoto, jelo koje se čini jednostavnim, ali skriva bezbroj zamki.

- Želim vidjeti savršeni rižoto. Otežajte mi da ne mogu odlučiti tko će ući u moj tim - ohrabrivat će ih chef Stjepan. Za njega kuhanje nikada nije bilo samo tehnika, već i čuvanje baštine: „Ja sam kuhar koji vjeruje u snagu tradicije. One okuse koje su nam usađivali djedovi i bake i ona jela zbog kojih bi se cijela obitelj okupljala oko stola.“ Upravo to očekuje i od kandidata – poštovanje svake namirnice, preciznost i hrabrost u prezentaciji.

Foto: Nova Tv

Prva selekcijska faza odvijat će se repliciranjem jela pod zvonom: oni koji briljiraju dobit će direktan ulaz, dok će najslabiji odmah morati napustiti MasterChef kuhinju. Preostali će šansu tražiti u dodatnom izazovu. Emocije kandidata će se izmjenjivati od euforije do straha.

- Ne mogu vjerovati da sve ono što sam gledala na televiziji trenutačno i doživljavam - priznat će Renata, jedna od kandidatkinja, dok kreće u izazov života.

Foto: Nova Tv

Kako će izgledati priprema rižota u najgledanijoj televizijskoj kuhinji, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.

