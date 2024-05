Renata i Josip napustili 'Brak na prvu', Alan: 'Čovječe, pusti je što prije, vidiš da te neće...'

Posljednji par koji su morali odlučiti hoće li ostati u 'Braku na prvu' bili su Renata i Josip. Stručnjaci su ih pitali što misle o Alanu i Danijeli jer su primijetili da je i među njima došlo do razdora zbog njihovih svađa. Renata je objašnjavala da brani Alana zato što zna da je zaljubljen u Danijelu, ali ne zna to izraziti na pravi način, a Josip nije želio previše komentirati tu situaciju, no iskazao je Danijeli poštovanje i ohrabrenje zbog svega što je prošla. A kad je riječ o njihovu odnosu, shvatio je da su previše različiti i nisu se uspjeli povezati da bi nešto nastalo.

Renata je otkrila da postoji dosta razloga zašto joj Josip ne odgovara te da je to i njemu rekla.

- Od prvog dana, noći, na medenom mjesecu on je pričao o drugim ženama, i to je radio stalno, svaki dan - rekla je, a Josipa je pogodilo to što priča za njega da je previše infantilan.

Foto: RTL

Prihvatio je to, ali i doživio kao uvredu jer smatra da je pohvalno imati mladenačku energiju. Renata je to opravdala rekavši kako ne voli da joj netko ulazi u osobni prostor te dodala kako je primijetila da je u posljednjih tjedan-dva odustao od pokušavanja stvaranja ljubavi, što je njoj i u redu. Oboje su napisali da odlaze.

Foto: RTL

- Bilo je zahtjevno, neću lagati, gospodski sam se ponio do kraja. Nije bilo uvreda ni s moje ni s Renatine strane, i to je najvažnije - rekao je Josip.

- Vidjelo se na Josipu da mu je jako teško, ali čovječe, pusti je što prije, vidiš da te neće - komentirao je Alan.