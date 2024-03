Renata komentirala svoj odnos s Alenom: 'Dugo se poznajemo, to je kod nas skroz uobičajeno'

Većina parova iz ove sezone reality emisije 'Brak na prvu' i dalje imaju prijateljske odnose. Jedan od takvih parova su i Renata i Josip, a Josip je u posljednjim epizodama otkrio da mu se njegova 'supruga' uopće na prvu nije svidjela. Gledateljima je to bilo teško za povjerovati, a sada je i Renata prokomentirala njegove izjave.

- Iznenadila me Josipova izjava s obzirom na to da je prvo izjavio kako sam zadovoljila njegove standarde što se tiče prvog dojma. Nakon određenog vremena promijenio je mišljenje pa objasnio da ipak nije bio zadovoljan. Što reći na to? Možda je bio samo pristojan na prvu, a možda kasnije i ljutit pa je promijenio mišljenje - rekla je Renata za RTL.

Foto: rtl

Također je otkrila da joj se činilo da je Josip razvio neke simpatije prema njoj, no da se kod nje nisu probudile iskrice.

Foto: rtl

- Kod mene se nije probudila iskrica u ljubavnom smislu jer smo veoma različiti i bez obzira na to što kažu da se suprotnosti privlače, kod nas to nije slučaj, barem ne s moje strane. Smatram da je fizički privlačna osoba, no nije moj tip muškarca. Najvažnije od svega, ne preklapamo se na ostalim razinama, ni mentalnoj ni emotivnoj - objasnila je pjevačica.

Dok osjećaji između nje i Josipa nisu obostrani, Renata je otišla na ručak s drugim kandidatom, radijskim voditeljem Alenom. Na testu fizičke privlačnosti, Alen je Renatu stavio na prvo mjesto, kao i ona njega.

Foto: RTL

- Druženje s Alenom prošlo je ležerno i u pozitivnom tonu, dugo se poznajemo tako da je to uobičajeno u našem odnosu - rekla je.

Još nekoliko muških kandidata izjasnilo se da im je Renata najatraktivnija. Imponira li joj to?

- Drago mi je zbog toga, lijep je osjećaj - dodala je.