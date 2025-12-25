Obavijesti

Renata nakon napetog dvoboja napustila 'MasterChef', Antonija je druga polufinalistica showa

9
Foto: NOVA TV

Njihov zadatak bio je precizno reproducirati amuse-bouche s rakom te glavno jelo - rižoto s dagnjama

Antonija Rittuper izborila je ulazak u polufinale 'MasterChefa', dok se Renata oprostila od daljnje borbe nakon zahtjevnog dvoboja u kojem su morale replicirati dva jela chefa Emanuelea Scarella. Njihov zadatak bio je precizno reproducirati amuse-bouche s rakom te glavno jelo - rižoto s dagnjama, pri čemu su obje morale pokazati razumijevanje tehnike, namirnica i tempa kuhanja.

Tijekom rada u kuhinji i Antonija i Renata susrele su se s tehničkim izazovima. Posebno zahtjevan dio bila je obrada dagnji, pri čemu im je sam chef Scarello pomogao u njihovu otvaranju. Unatoč pomoći, pritisak je bio vidljiv, a borba s tehnikom obilježila je cijelo kuhanje.

Foto: NOVA TV

Nakon završetka zadatka Antonija nije skrivala nesigurnost u vlastiti rezultat, dok je Renata reagirala s nevjericom: 'Ja ne mogu vjerovati da sam ovo skuhala', rekla je, svjesna koliko je zadatak bio složen.

Chef Emanuele Scarello, gost kuhar čija su jela replicirale, prvi je dao svoj dojam.

- Ovako na prvu, izgleda mi jako dobro. Svaka čast! - rekao je chef Emanuele prije kušanja.

Foto: NOVA TV

Nakon detaljne degustacije uslijedile su i ocjene. Za amuse-bouche Renata je dobila ocjenu 6, dok je Antonija osvojila 7. Kod glavnog jela razlika je bila izraženija - Renatin rižoto bio je prekuhan, zbog čega je dobila 5, dok je Antonija za svoj rižoto dobila 7 od gosta kuhara.

Antonija nije skrivala oduševljenje iskustvom rada s chefom čija su jela morale reproducirati.

- Ovo je za mene bilo predivno iskustvo. Kakav čovjek takvo jelo! Neću ovo nikada zaboraviti - rekla je, jasno pokazujući koliko joj je ovaj susret značio.

Foto: NOVA TV

Sličan poredak zadržao se i nakon ocjenjivanja žirija, koji je Antoniji također dodijelio bolje ocjene od Renate, čime je potvrđena njezina prednost u ovom dvoboju. Zbroj bodova doveo je do konačne odluke.

- Ušla sam u polufinale. Baš sam ponosna - rekla je Antonija, svjesna da je napravila veliki korak dalje.

Foto: NOVA TV

Renata se oprostila naglašavajući vrijednost stečenog iskustva: 'Sa sobom nosim nevjerojatno iskustvo koje je neprocjenjivo. Što sam ovdje naučila, upitno je koliko bih dugo učila vani. Baš sam zahvalna na ovom iskustvu.'

Na oproštaju ju je chef Mario kroz šalu opisao kao 'najglasniju natjecateljicu u MasterChefu', čime je simbolično zaokruženo njezino putovanje obilježeno emocijom i upornošću.

Foto: NOVA TV

Još samo jedno mjesto u polufinalu ostalo je slobodno, a tko će ga izboriti, doznat ćemo idućoj epizodi kada će snage odmjeriti Selma i Otto!

