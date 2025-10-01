Obavijesti

MASTERCHEF

Renatina krema od celera oduševila mentore, sedmero kandidata završilo u stres testu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: NOVATV

Renata je svojim jelom dobila posebnu pohvalu za savršenu kremu od celera, dok su Ivan Capan, Antonio Detić, Zoran Đošić, Elias Abou Haydar, Anamarija Hlevnjak i Bojana Banda svojim tanjurima podbacili

U MasterChef kuhinji, u večeri posvećenoj kontinentalnoj kuhinji najviše je briljirala Renata Burić, čiji je tanjur oduševio sve mentore. Renata je svojim jelom dobila posebnu pohvalu za savršenu kremu od celera, no usput i simboličnu 'kaznu' zbog neuredne radne jedinice. S druge strane, Ivan Capan, Antonio Detić, Zoran Đošić, Elias Abou Haydar, Anamarija Hlevnjak i Bojana Banda svojim su tanjurima podbacili te će se stoga pridružiti Damjanu Tepiću u stres testu, a njegov je mentor Stjepan bez zadrške poručio da će se morati ozbiljno posvetiti tehnikama i idejama.

Foto: NOVATV

Kandidati su se ovaj put suočili s izazovom u kojem je vrijeme za odabir namirnica u trgovini odigralo važnu ulogu. Egon Jurić je zakasnio, ali je ovoga puta prošao samo s upozorenjem, dok je Stjepan jasno zaprijetio: „Tko ubuduće bude kasnio u dućanu, ići će direktno u stres test.“

Renata je nakon kušanja jela dobila komplimente svih mentora, a posebno od Stjepana koji je izjavio: „Probao sam tvoj najbolji tanjur. Savršeno je izbalansirana svilenkasta krema od celera, popečci su meki kao oblaci, a oduševljava i ukiseljena mrkva.“ Oduševljenju se pridružio i Mario, savjetujući joj da zapamti recepturu kreme od celera jer je, kako je rekao, savršena

Foto: NOVATV

Uz Renatu, u red najuspješnijih kandidata svrstali su se još Selma Karić, Otto Grundmann i Jurica Jurašković. Na suprotnom kraju našli su se Bojana, Zoran, Antonio, Elias, Ivan i Anamaria čija jela nisu zadovoljila kriterije. Posebno se istaknula kritika upućena Ivanu. „Ja ovo ne mogu ni probati. Diže mi se želudac na zapršku, ovo je čista zaprška. Morat ćemo poraditi na tehnikama, na ideji“, rekao mu je Stjepan dok je kušao jelo. Goran je svima koji su loše odradili zadnji zadatak uputio kritiku: „Tehnički loše, dosadno, loš izbor tanjura… Nije dobro, morate se trgnuti. Priključit ćete se Damjanu u idućem stres testu u kojem će vas biti sedam.“

Na kraju je Stjepan sažeo dojam večeri riječima: „Ugodno su me iznenadili kandidati od kojih to nisam očekivao.“ Tko će iznenaditi sljedeći put, a tko podbaciti, ne propustite pogledati u novim epizodama MasterChefa.

