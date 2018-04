Rene Bitorajac skinuo je gips: Ipak se nije slupao s motorom

Gips je skinut! Bilo je to za potrebe snimanja. Žao mi je što sam razočarao one koji su se naslađivali, drago mi je da sam vidio da je mojima još uvijek stalo do mene, a još draže da ekipa s ove stranice nije niti pomislila na najgore jer mi to nije bila niti namjera. Pozdrav i onima koji su za stvarno potrgani, jer nije ima lako, poručio je glumac i prekinuo nagađanja o tome zašto je u gipsu.

U subotu ujutro Rene Bitorajac (46) pozirao je u bolničkom krevetu, s gipsom na lijevoj nozi, desnoj ruci i preko torza. Neki su pomislili da je pao s motora, a bilo je i onih koji su vjerovali kako je riječ o pripremama za novu ulogu.

- Već danas je puno bolje - kratko je tad dodao i zabrinuo fanove.

Foto: screenshot/YouTube

Bitorajac trenutačno s kolegom Igorom Mešinom (50) vodi show 'Tvoje lice zvuči poznato', a već godinama govori da će s Brankom Đurićem Đurom (55) otvoriti kazalište Luda kuća u Zagrebu.