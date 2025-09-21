Obavijesti

STIGAO NENAJAVLJENO

FOTO Reper Drake u Chanelovim hlačama posjetio Oktoberfest
Foto: champagnepapi/Instagram

Kanadska rep superzvijezda Drake nenajavljeno je posjetio tradicionalni münchenski Oktoberfest, objavivši u subotu fotografije sa svjetski poznatog festivala piva na svome Instagram računu

Fotografije prikazuju 38-godišnjeg Drakea u neobičnoj odjeći, naizgled nadahnutoj tradicionalnim bavarskim kožnatim hlačama (lederhosenima). Na njima je nosio malu drvenu štipaljku ili na bavarskome 'glupperl', sa svojim imenom kao i malo srce na kojemu je pisalo "Too hot to Hendl" (Prevruće za podnijeti).

Radi se o igri riječi kombinacijom njemačke riječi i engleskog izraza "Too hot to handle" (Prevruće za podnijeti), što je ujedno i naziv američkoga reality showa o seksualnoj apstinenciji.

Na bavarskome se riječ "Hendl" odnosi na pečenu piletinu, što je svake godine omiljeno glavno jelo posjetitelja Oktoberfesta.

Pjevač se na Oktoberfestu pojavio u vintage Chanelovim hlačama iz kolekcije jesen/zima 1993. godine koje prema pisanju njemačkog Bilda koštaju 13.000 eura. 

Foto: champagnepapi/Instagram

Čini se da je Drake na nekoj vrsti njemačke kulturne turneje s obzirom na to da je prošli tjedan viđen u legendarnom berlinskom klubu "Berghain".

Ovogodišnji je 190. Oktoberfest otvoren u subotu usred rekordnih temperatura.

Uz Drakea, otvorenju su prisustvovale i brojne druge zvijezde, među kojima bivši model Heidi Klum i njezin suprug Tom Kaulitz.

