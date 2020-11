-\u00a0Bez rije\u010di sam. Prijatelju, vidimo se kad i ja do\u0111em gore -\u00a0napisao je na Twitteru\u00a0reper Boose Badazz, koji je s pokojnikom sura\u0111ivao na nekoliko uspje\u0161nih singlova poput 'One Of Them Days Again', 'Mop Wit\u00a0It' i 'My People In Prison'.

Mo3 je iza sebe ostavio nekolicinu popularnih pjesama, ali najve\u0107i je hit\u00a0objavio 2018. godine. Singl 'Errybody' na YouTubeu prelazi 50 milijuna pregleda.\u00a0