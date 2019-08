Repera oslobodili iz švedskog zatvora dok ne stigne presuda

Nakon gotovo mjesec dana u zatvoru, A$AP Rocky, pravog imena Rakim Mayers (30) izašao je na slobodu. Reper se vraća u Ameriku.

- A$AP Rocky je pušten iz zatvora i na putu je prema SAD-u iz Švedske - napisao je na svom Twitter profilu američki predsjednik Donald Trump.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!