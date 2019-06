Reperica Chyna ima novi show: U svađi gađala mamu stolcima

Starleta i reperica Blac Chyna (30) ponovno se našla u središtu skandala. Chyna je nedavno pokrenula svoj reality show 'The Real Blac Chyna' u kojem će svojim obožavateljima, kako kaže, pokazati pravu sebe.

Show bi na male ekrane trebao doći za mjesec dana, a s obzirom na prošlost ove starlete, obožavatelji ne sumnjaju kako drame neće nedostajati. Osim njezine glazbene karijere reality show prati odnos s majkom Tokynom Toni, a gledatelji će imati priliku vidjeti i njihove svađe uslijed kojih je, jednom prilikom, Chyna bacila stolac i boce na nju.

U trenutku kad je njezin bivši zaručnik Rob Kardashian (32) saznao za reality show, preko odvjetnika joj je poslao pismo u kojem joj zabranjuje da se u showu pokazuje njihova kći Dream (2). No, Chyna mu je ubrzo dala do znanja što misli o tome.

Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

- Moram napomenuti Robu koliko je licemjerno to što radi, dok je istovremeno njegova obitelj inzistirala da se Dream pojavljuje u njihovom showu 'Keeping Up With The Kardashians', očajnički pokušavajući podići gledanost svoje dosadne emisije, bez mog odobrenja - napisala je Chyna na društvenim mrežama.

Medijima je poznato kako Blac Chyna ima problema s agresijom. Podsjetimo, za vrijeme ljetovanja u siječnju ove godine, Chyna se posvađala i potukla s tad novim dečkom Kidom Buuom. Situacija u hotelskoj sobi bila je toliko ozbiljna da je nastaloj svađi morala intervenirati policija, a pozvana je i hitna pomoć. Svjedoci su za medije kasnije potvrdili da su Chyna i Kid oboje bili pijani, ali na kraju ipak nitko nije završio na policiji.