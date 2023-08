Repericu optužili za seksualno uznemiravanje: 'Tjerala nas je da se zadovoljavamo bananom'

Lizzo (35) i njezinu producentsku tvrtku tužile su tri bivše plesačice, Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez zbog seksualnog uznemiravanja i neprijateljskog radnog okruženja

Tužba, podnesena u Los Angelesu u utorak, podignuta je protiv pjevačice, pravog imena Melissa Viviane Jefferson, i njezine producentske kuće Big Grrrl Big Touring, Inc (BGBT).

Foto: Patricia Schlein/PA Images/PIXSELL

Također naglašava navodno ponašanje Shirlene Quigley, voditeljice Lizzoina plesnog tima. Tri plesačice tvrde da su bile izložene seksualnom, vjerskom i rasnom uznemiravanju, diskriminaciji zbog invaliditeta, napadima i pritvaranju.

Davis i Williams otpuštene su, dok je Rodriguez dala otkaz zbog 'užasnog ponašanja', prema odvjetnicima West Coast Employment Lawyers koji zastupaju tužitelje.

Dio tužbe opisuje putovanje u amsterdamsku četvrt crvenih svjetiljki, u veljači 2023., u kojem su izvođači navodno bili pod pritiskom da idu u noćne izlaske zbog straha od gubitka posla. Jedan posjet klubu pod imenom Bananenbar navodno je rezultirao time da je Lizzo izvođače poticala da dodiruju gole izvođače.

Prema optužbi, pjevačica je svoje zaposlenice poticala da izvode seksualne činove s bananama, piše Daily mail.

Pjevačica je također jednu plesačicu Lizzo nazvala debelom.

Foto: Instagram/On The JLo newsletter

- Tužitelji su bili zaprepašteni koliko malo obzira je Lizzo pokazala prema tjelesnoj autonomiji svojih zaposlenika i onih oko nje, posebno u prisutnosti mnogih ljudi koje je zaposlila - stoji u tužbi.

Grammyjem nagrađena američka pjevačica poznata je po svom zagovaranju tjelesne pozitivnosti i inkluzivnosti u svojoj glazbi te svojem reality showu Watch Out For The Big Grrrls.

Plesači su optužili Lizzo da je skrenula pozornost na debljanje tužiteljice Davis te ju je kasnije grdila i otpustila 'na licu mjesta' nakon što je snimila sastanak zbog tog zdravstvenog stanja.

Lizzo je također 'dobacivala psovke' svojim plesačima i ponašala se 'agresivno' prema tužiteljici Williams 'pucketajući zglobovima i udarajući šakama', navodi se u pritužbi.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Nakon što je dobila otkaz, Davis je navodno držana u sobi dok joj je član sigurnosnog tima pretraživao telefon.

Na drugom mjestu se tvrdilo da je Lizzo optužila plesače da nedovoljno dobro plešu i opetovano ih je optužila da piju alkohol prije nastupa iako plesna postava nikada nije sudjelovala u takvoj praksi. To je dovelo do toga da je nekoliko plesača moralo proći ponovnu audiciju za svoja mjesta prema 'brutalnim' kriterijima s mogućnošću otpuštanja, navodi se u tužbi.

Kapetanica Quigley također je navodno često 'nametala' svoja kršćanska uvjerenja članovima plesne skupine i činila da se osjećaju 'neugodno'. U tužbi nije jasno da li je Lizzo znala za optužbe protiv Quigley.

- Čini se da je zapanjujuća priroda načina na koji su Lizzo i njezin menadžerski tim postupali sa svojim izvođačima u suprotnosti sa svime što Lizzo javno zastupa (...) dok privatno svoje plesače ponižava na načine koji su ne samo nezakoniti, već i apsolutno demoralizirajući - rekao je odvjetnik tužiteljica Ron Zambrano.