Slavni vole potpisivati kolekcije donjeg rublja: Sada je i pjevačica Lizzo na listi autorica

Pjevačica Lizzo prošle je godine pokrenula liniju Yitty, koja donosi razne veličine i kreativnost za obline, a sada je najavila Your Skin. Radi se o donjem rublju koje ide do veličine 6XL, odnosno širi ponudu za razne siluete. Vodi se za pravilom 'gender-neutral', odnosno ova odjeća, donje rublje, nije rodno naglašeno. Točnije, ima niz varijanti građa tijela, od ženskih do muških, pa sve između.

Lizzo pritom ističe da je to linija posvećena svim rodnim identitetima. Slogan je - zaslužujete biti sretni u vlastitoj koži. Ovaj način komunikacije s publikom, da lansiraju kolekcije donjeg rublja, gaćica i grudnjaka, nije samo važan za autorice, već i publiku koja voli tu raznolikost.

Naime, donje je rublje bilo relativno donedavno reklamirano kroz vitke djevojke s kojima se publika ne može poistovjetiti, a takvo je bilo i samo rublje - atraktivne stvari bile su uglavnom manjih veličina. No, Lizzo, a prije nje Rihanna, to su promijenile. Atraktivna je odjeća rezervirana za sve, ne samo za vitke, slažu se zvijezde.

Rihanna je zapravo prva koja se usudila na taj korak, Savage X Fenty predstavila je 2018. godine. Bio je to odličan reklamni potez, jer ona nosi sve te kreacije i na kampanjama, no tu su i otvoreni stavovi prema svim tipovima tijela. Ovaj projekt donio joj je dodatnu slavu, a tržište donjeg rublja dobilo je svoju novu kraljicu. Čipka je važna, baš kao i one obične, neutralne tkanine, promovira zvijezda.

I Kim Kardashian je u ovom društvu, njezina Skims kolekcija također se referira na razne građe i nijanse kože. 'Nude' više nije samo bež, već i tamna čokoladna, baš kao i razne nijanse kože. Također ima vrlo velike veličine, a tu su i razni bodiji, odnosno donje rublje koje oblikuje tijelo te naglašava strateška mjesta.

Jennifer Lopez pridružuje se ekipi, no kao brand ambasador - zastupa brend Intimissimi. Poznata po savršenom tijelu, pjevačica je dio priče modnog brenda koji donosi romantiku i eleganciju te također zastupa ideju raznolikosti ljepote i tijela.

Ovo pravilo da su svi lijepi, bez obzira na građu, kile i siluetu, donijelo je svijetu donjeg rublja novi način prezentacije, koji publika diljem svijeta obožava.

Naime, još početkom milenija scenom su vladale Anđelice, nemoguće lijepe žene s kojima se rijetko tko mogao poistovjetiti. Ne samo da ime asocira da su došle 's neba', već su i tako građene da je svako donje rublje lijepo na njima. No, s raznim tijelima u fokusu mode, ta ideja pada u vodu.

Zato je novo vrijeme donijelo i svježi pogled na donje rublje, koji je uvelike normalniji i prihvatljiviji. Upravo je to jedan od razloga zašto se te kolekcije isplate te mijenjaju način percepcije na taj dio modne scene.

