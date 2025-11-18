Zagrebački restoran umornim vatrogascima kod Vjesnika dostavio 50 porcija hrane

StartFragment Nakon što su vatrogasci cijelu noć gasili veliki požar u kompleksu Vjesnik, ekipa iz restorana Spud Bud odlučila je učiniti dobro djelo i pružiti im prijeko potrebnu pomoć – toplu hranu. Vlasnik restorana, Hrvoje Drahotusky, podijelio je na društvenim mrežama video u kojem se vidi kako zaposlenici pripremaju i dostavljaju obroke iscrpljenim vatrogascima.

“Kopkalo me nešto, htio sam ići provjeriti, pitao sam vatrogasce jesu li uopće jeli cijelu noć”, objasnio je Hrvoje na početku videa. Kada je saznao da zbog gašenja požara vatrogasci nisu uspjeli ništa pojesti, odmah je s timom krenuo u pripremu 50 porcija.

Na snimci se vidi priprema različitih vrsta njihovih poznatih punjenih krumpira – s piletinom, svinjetinom i chilli kombinacijom. “Idemo im pomoći”, poručio je Hrvoje dok je s kašetama punim hrane kretao prema križanju Savske i Slavonske avenije, gdje su bili raspoređeni vatrogasci.

Hrvoje se u videu zahvalio i zaposlenicima Spud Buda koji su bez razmišljanja prionuli poslu kako bi gesta bila realizirana što brže. “Idemo na jednu posebnu dostavu. Zašto ne napraviti neko dobro djelo? Ako možeš nekome pomoći – pomozi”, zaključio je.

Vatrogascima su potom uručili hranu uz poruku da pojedu čim uhvate malo vremena, svjesni koliko je noć bila teška i iscrpljujuća.

“Nadamo se da smo vas bar malo obradovali nakon teške i naporne noći. Svaka čast na hrabrosti i snazi koju ulažete svakodnevno. Malo je potrebno za biti čovjek”, napisali su iz Spud Buda u opisu objavljenog videa na TikToku.

EndFragment