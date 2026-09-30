Rihanna na Diorovu reviju došla s milijun dolara oko gležnja

Rihanna je u utorak na Tjedan mode u Parizu stigla u potpuno crnom izdanju, ali pogled se vrlo brzo spuštao prema jednom detalju koji je bilo gotovo nemoguće previdjeti. Na Diorovu reviju došla je s dijamantnim nakitom vrijednim oko milijun dolara. Najskuplji komad nije stavila ni oko vrata ni na ruku. Nosila ga je oko lijevog gležnja.

Za reviju je odabrala crnu midi suknju s visokim prorezom koja je otkrivala nogu pri svakom koraku, a kombinirala ju je s crnim topom i raskopčanim gornjim dijelom koji je naglasio dekolte. Preko ramena prebacila je crni šal, dok je cijelo izdanje upotpunila špicastim crnim salonkama s tankom petom.

Foto: Sarah Meyssonnier

Kosom podignutom u opuštenu punđu i crnim sunčanim naočalama zadržala je prepoznatljiv, pomalo nonšalantan izgled. Crveni nokti razbili su potpuno crnu kombinaciju, a na rukama je nosila nekoliko prstenova. Ipak, upravo je nakit na gležnju ukrao najveću pozornost.

Riječ je o raskošnoj dijamantnoj narukvici s pet visećih detalja, od kojih svaki završava velikim dijamantom kruškolikog oblika. Ajay Anand, osnivač i izvršni direktor tvrtke Rare Carat, za Page Six procijenio je da bi komad mogao vrijediti oko milijun dolara, odnosno približno 882.000 eura.

On i stručnjakinja za nakit Olivia Landau procijenili su da narukvica ukupno ima oko 40 karata dijamanata. Pojedini veliki dijamanti, prema njihovoj procjeni, mogli bi imati između dva i sedam karata.