Rihanna nakon pucnjave otišla iz Los Angelesa: Procurili detalji o napadačici, evo tko je ona...

Slavnu pjevačicu i poduzetnicu Rihannu su snimili kako u ponedjeljak napušta Los Angeles, nedugo nakon šokantnog napada puškom na njezinu vilu na Beverly Hillsu. Pop zvijezdu fotografirali su kako se u koloni terenaca vozi prema privatnom dijelu zračne luke Van Nuys, netom nakon što su ženu koja je navodno pucala na njezin dom optužili za pokušaj ubojstva.

Rihannu, pravim imenom Robyn Fenty, zatim su ukrcali na manji privatni zrakoplov s dva motora kojim je odletjela iz Los Angelesa. Još nije jasno je li napustila grad zbog uznemirujućeg napada na njezin dom ili je već imala ranije isplanirano putovanje.

Jezivi detalji pucnjave

Rihannin odlazak uslijedio je nakon što je novonastali audiozapis poziva hitnoj službi oslikao zastrašujuću scenu nedjeljne pucnjave. U snimci do koje je došao Daily Mail, može se čuti kako dispečeri panično govore da je na kuću ispaljeno očito deset hitaca. Pjevačica se navodno nalazila u svom domu u trenutku kada je žena s Floride, identificirana kao glavna osumnjičena, počela pucati.

Foto: GUMU, PORJ

Tijekom poziva, dispečer objavljuje kako se vjeruje da je osumnjičena vozila bijelu Teslu te da je pucala iz vozila. U početku nisu imali detalje o vozačici ili registarskim oznakama, no znali su smjer u kojem se automobil kretao. Kasnije su ažurirali opis navodeći da je Tesla imala privremene papirnate registarske oznake, a njihov broj otkrili su pregledavanjem nadzornih kamera.

Policija u Los Angelesu kasnije je identificirala navodnu napadačicu kao 35-godišnju Ivannu Ortiz. Drže je u pritvoru uz jamčevinu od 10,2 milijuna dolara nakon što su je optužili za pokušaj ubojstva. Daily Mail je također otkrio da je Ortiz samo nekoliko dana prije napada upućivala uznemirujuće prijetnje Rihanni.

Ortiz je na Floridi već bila uhićena zbog obiteljskog nasilja, nesavjesne vožnje i kršenja uvjeta prijevremenog puštanja na slobodu. U prosincu prošle godine podnijela je žalbu na odluku suda u njezinoj matičnoj državi kojom je skrbništvo nad njezinim djetetom dodijeljeno bivšem partneru.

Dok je policija tragala za vozilom, putem radija su prenosili detalje. Opisali su ženu kao osobu s pletenicama u kosi i u krem bluzi. Također su naveli da je donji dio njezinog vozila bio prljav. Upravo zahvaljujući tom opisu, policijski helikopter ubrzo ju je uočio na parkiralištu u četvrti Sherman Oaks, gdje su je i uhitili.

A$AP Rocky nije bio kod kuće

Izvor blizak Rihanni i njezinom partneru A$AP Rockyju izjavio je za New York Post da par "ne zna mnogo" i da su ostali u neznanju o tome što se točno dogodilo. Isti izvor potvrdio je da Rocky nije bio kod kuće u vrijeme pucnjave. Međutim, nije poznato je li njihovo troje djece – RZA (3), Riot (2) i Rocki (5 mjeseci) – bilo u kući s pjevačicom kada su odjeknuli pucnjevi. Odjel za pljačke i ubojstva policije Los Angelesa istražuje incident, a detektivi sada rade na utvrđivanju motiva navodne napadačice.

Foto: Manon Cruz

Rihanna je zadivljujuću kuću kupila 2021. godine. Imanje ima otvoreno dvorište i bazen, a nalazi se točno preko puta kuće Paula McCartneyja. Vila s pet spavaćih soba i sedam kupaonica smještena je u osamljenoj slijepoj ulici na prostranom zemljištu koje je izvorno izgrađeno 1930-ih. Ostali susjedi u istoj, inače mirnoj ulici, uključuju Madonnu i Mariah Carey.