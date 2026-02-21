Obavijesti

PRIJE SMRTI

Riječi koje tjeraju suze na oči: Eric Dane je posljednju poruku uputio kćerima, dirnula mnoge

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A

Glumac Eric Dane je za Netflixov projekt 'Famous Last Words' snimio poruku za svoje kćeri Billie i Georgiju. Pričao je o njihovim zajedničkim trenucima te im uputio i nekoliko poruka...

Eric Dane, glumac kojeg je proslavila uloga doktora 'McSteamyja' u popularnoj seriji 'Uvod u anatomiju', preminuo je u četvrtak nakon teške borbe s ALS-om. Od njega su se oprostili brojni kolege, a njegova supruga i kćeri su shrvane. Upravo je priča o njima taknula mnoge roditelje diljem svijeta. 

Los Angeles: Eric Dane
19
Foto: UK Press/PRESS ASSOCIATION

U jednom od posljednjih intervjua koje je Dane dao, i to za Netflixov projekt 'Famous Last Words', posvećenom upravo 'posljednjim riječima slavnih', Dane je progovorio o razvoju odnosa sa suprugom Rebeccom Gayheart te uputio riječi mudrosti svojim kćerima, Billie (15) i Georgiji (13). 

Los Angeles: Poznati dolaze na 16. Chrysalis Butterfly Ball
Foto: Janet Gough

Tijekom 50 minuta, osvrnuo se na složenu situaciju koju je imao sa suprugom. Podsjetimo, njih dvoje su se oženili 2004. godine, a onda su 2018. podnijeli zahtjev za razvodom. Međutim, prošle godine su ga povukli, a svega par mjeseci kasnije je Dane u javnosti objavio svoju dijagnozu. Njegova je supruga kasnije rekla da su htjeli kćerima pokazati da 'moraju biti tu za obitelj', posebice u onim najtežim danima. 

VELIKO SRCE GLUMCA Johnny Depp je uljepšao Ericu Daneu posljednje mjesece: Živio je u njegovoj kući bez stanarine
Ericove posljednje riječi ganule su mnoge... 

- Billie i Georgia, ovo je za vas. Trudio sam se. Ponekad sam posrtao, ali trudio sam se. Sve u svemu, bilo nam je sjano, zar ne? Sjećam se svih onih dana na plaži, nas troje, vas dvije, mama i ja. U Malibuu, Santa Monici, na Havajima, u Meksiku. I sad vas vidim kako se satima igrate u oceanu, moje vodene bebe. Ti su dani bili raj za mene - rekao je. 

S njima je podijelio i 'četiri stvari koje je naučio od ove bolesti', te istaknuo koliko je važno živjeti u trenutku i zaljubiti se. 

Lou Gehrigova bolest Evo što je ALS, okrutna bolest od koje je preminuo Eric Dane
- Nadam se da sam vam pokazao da se možete suočiti sa svime. Možete se suočiti s krajem. Možete se dostojanstveno suočiti i s paklom. Borite se, cure, i držite glave visoko - zaključio je. 

