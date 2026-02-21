Riječi koje tjeraju suze na oči: Eric Dane je posljednju poruku uputio kćerima, dirnula mnoge

Eric Dane, glumac kojeg je proslavila uloga doktora 'McSteamyja' u popularnoj seriji 'Uvod u anatomiju', preminuo je u četvrtak nakon teške borbe s ALS-om. Od njega su se oprostili brojni kolege, a njegova supruga i kćeri su shrvane. Upravo je priča o njima taknula mnoge roditelje diljem svijeta.

U jednom od posljednjih intervjua koje je Dane dao, i to za Netflixov projekt 'Famous Last Words', posvećenom upravo 'posljednjim riječima slavnih', Dane je progovorio o razvoju odnosa sa suprugom Rebeccom Gayheart te uputio riječi mudrosti svojim kćerima, Billie (15) i Georgiji (13).

Foto: Janet Gough

Tijekom 50 minuta, osvrnuo se na složenu situaciju koju je imao sa suprugom. Podsjetimo, njih dvoje su se oženili 2004. godine, a onda su 2018. podnijeli zahtjev za razvodom. Međutim, prošle godine su ga povukli, a svega par mjeseci kasnije je Dane u javnosti objavio svoju dijagnozu. Njegova je supruga kasnije rekla da su htjeli kćerima pokazati da 'moraju biti tu za obitelj', posebice u onim najtežim danima.

Ericove posljednje riječi ganule su mnoge...

- Billie i Georgia, ovo je za vas. Trudio sam se. Ponekad sam posrtao, ali trudio sam se. Sve u svemu, bilo nam je sjano, zar ne? Sjećam se svih onih dana na plaži, nas troje, vas dvije, mama i ja. U Malibuu, Santa Monici, na Havajima, u Meksiku. I sad vas vidim kako se satima igrate u oceanu, moje vodene bebe. Ti su dani bili raj za mene - rekao je.

S njima je podijelio i 'četiri stvari koje je naučio od ove bolesti', te istaknuo koliko je važno živjeti u trenutku i zaljubiti se.

- Nadam se da sam vam pokazao da se možete suočiti sa svime. Možete se suočiti s krajem. Možete se dostojanstveno suočiti i s paklom. Borite se, cure, i držite glave visoko - zaključio je.