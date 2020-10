Rijetke fotke bivših supružnika: Celzijus i Drpić pozirali sa sinom

<p>Iako nisu u braku, bivši supružnici <strong>Nives Celzijus</strong> (38) i<strong> Dino Drpić</strong> (39) zajedno odgajaju sina <strong>Leonea</strong> (14) i kći <strong>Taishu</strong> (13). Sada su zajedno pozirali sa sinom u prirodi, a Celzijus je fotografije odlučila podijeliti javno.</p><p>- Kada poželiš prekrasnog, brižnog, poslušnog frajera uvijek uz sebe, rodiš si sina. Nije što je moj, ali lijep je k'o lutka. Na mamu, naravno - komentirala je Nives. Pjevačica i nogometaš inače žive u istoj kući u zagrebačkim Šestinama, svatko u svom stanu, kako bi njihova djeca što više vremena provodila s oba roditelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nije to ništa posebno drukčije, osim što je djeci omogućeno da budu s oba roditelja u mjeri u kojoj sama žele, a meni je to najvažnije - rekla nam je iskreno Nives prije dvije godine. Nije joj čudno živjeti s bivšim pod istim krovom jer, tvrdi, nekad se danima znaju ne sresti zbog poslovnih obaveza.</p><p>- Dino ide u trgovinu, idem i ja, pomažemo si, naravno. On meni u muškim poslovima, ako treba nešto teško nositi, ili promijeniti žarulju i slične stvari, a ja njemu, kad mu zatreba, operem veš i opeglam odjeću - objasnila nam je Nives podjelu posla.</p><p>Iako se vrlo dobro slažu, Nives nam kaže kako nikad nije razmišljala o eventualnom pomirenju.</p><p>- Znam da bi opet sve bilo kao u braku, a to ne želimo - zaključila je Zagrepčanka. Razveli su se 2014. nakon devet godina braka. </p><p> </p>