Halid Bešlić je tijekom karijere otpjevao pjesme brojnih autora, a zanimljive priče kriju se iza nekih od hitova.
Rijetki znaju priču iza Halidova velikog hita, a jednu pjesmu je prije njega odbilo 15 pjevača
Halid Bešlić je tijekom karijere surađivao s brojnim autorima koji su mu napisali legendarne pjesme. Publika je obožavala njegov izričaj, no pjevač je nerijetko u intervjuima pričao o sjajnim suradnicima koji stoje iza singlova.
Jedan od njih je Dino Muharemović, autor pjesme "Prvi poljubac". Muharemović je jednom prilikom otkrio da je ta pjesma nastala nakon novogodišnje proslave 2001. godine.
- Dernek, atmosfera, svi se ljube i čestitaju. Neki su se i prvi put poljubili. Sutradan sam sjeo i uzeo papir i napisao stihove: 'Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dernek ko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuci, da mi suzu ne vide" - rekao je autor, prenosi Klix.ba.
"Stara kuća" i "Požuri" pjesme su koje je također Muharemović napisao, a Halid otpjevao.
"Beograđanka" je nastala nakon što se Nazif Gljiva vratio s obitelji s ljetovanja na našoj obali. Njegov mlađi sin Emir se zaljubio u mladu Beograđanku tog ljeta, a ljubav je prerasla i u obiteljsko prijateljstvo roditelja. Nazifu je upravo ta priča poslužila kao podloga za jedan od velikih Halidovih hitova.
“Ja bez tebe ne mogu da živim” singl je koji je odbilo čak 15 pjevača prije nego što je došla u ruke Bešliću. Radi se o pjesmi koja je objavljena 2016. godine, a snimana je za potrebe serije "Ubit će mog oca". Mirko Šenkovski Geronimo autor je pjesme, a za In Magazin je jednom prilikom otkrio kako mnogi pjevači prije Halida nisu vidjeli potencijal u tom singlu.
- To je pjesma u koju sam i ja prestao vjerovati. Ne bih sad o imenima da ne dovedem nekoga u nezgodnu situaciju, ima i nekoliko pjevača iz Hrvatske kojima sam nudio, ali nisu reagirali na tu pjesmu - rekao je Geronimo tom prilikom.
Bešlić je nedavno predstavio duet s Dinom Merlinom "Godino vrela", a posljednja pjesma koju je objavio je duet s Miligramom posvećen Halidovoj supruzi pod nazivom "Sejda".
