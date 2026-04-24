Rijetko je u javnosti: Laura Gnjatović pokazala zaručnika

Laura Gnjatović (23), aktualna Miss Hrvatske, na društvenim mrežama je pokazala kako uživa sa svojim zaručnikom Filipom Vujičićem (25). S obzirom na to da privatni život ne izlaže često javnosti, pratitelji su bili oduševljeni.

- Čak se i vidimo ovako ponekad - napisala je šaljivo ispod fotografije.

Foto: Instagram

Inače, Laurin je zaručnik Filip Vujičić profesionalni košarkaš koji od srpnja prošle godine igra za riječki klub Kvarner. Radi njegovih sportskih obaveza par je ponekad razdvojen, no kada joj obaveze dopuste, svog dragog vjerno prati s tribina.

Njihova se priča nije razvijala naglo. Prvi put su se susreli 2023. godine na sportskom događaju u Poreču, kratko i gotovo usputno. Taj susret nije odmah prerastao u nešto više. Njihovi su se putevi ponovno ukrstili nekoliko mjeseci kasnije u Dubrovniku, gdje je Laura došla zbog profesionalne odbojkaške karijere i zaposlila se na Hitnoj. Ondje je nastavila i preddiplomski studij sestrinstva, koji je započela u Zadru.

Foto: Instagram

Filip ju je od početka bodrio i kad se na nagovor prijatelja prijavila na izbor za Miss Universe.

- Pratio sam sve događaje što se tiče natjecanja i nije mi bilo stresno jer je ona za mene pobjednica u svakom smislu. I to sam joj naglasio - kakav god da bude ishod natjecanja, moja si pobjednica - ispričao je Filip, koji je Lauru zaprosio prošle godine u Dubrovniku.

Uoči Božića Laura nam je otkrila da je u procesu selidbe u Rijeku, gdje će živjeti sa zaručnikom Filipom, te da je u pregovorima za novi posao kao medicinska sestra. Otkrila je i kako ima neostvarenu želju, a to je da Hrvatsku predstavlja u sportu.

- Vjenčanje smo počeli planirati odmah nakon što smo se zaručili, ali onda smo shvatili da trenutačno nemamo vremena za to pa smo te planove stavili na pauzu. Ali najveći mi je problem što jedno vrijeme želim imati minimalističko vjenčanje, a onda me okrene i želim imati veliki pir, da dignem cijelo selo na noge. Nasreću, Filip je potpuno prilagodljiv pa vjerujem da nećemo imati problema - ispričala nam je.