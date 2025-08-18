Rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti: Darko Rundek bio je u Sarajevu s partnericom Sandom

Darko Rundek i njegova partnerica Sanda Hržić snimljeni su u rijetkom zajedničkom izlasku. Naime, par je prošetao crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala te su se držali ruku pod ruku i pozirali fotografima. Zajedno su već desetljećima, no jako rijetko se pojavljuju zajedno i rijetko komentiraju svoj privatni život.

Sarajevo: Prvi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hržić je diplomirala glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a nakon više predstava u kojima je glumila odlazi u Pariz i završava školu Lecoq, nakon čega se posvećuje režiji. Ujedno je i prevoditeljica te aktivistica za očuvanje i obnovu prirode.

Već neko vrijeme žive na Braču, a 1991. godine odselili su se u Pariz i dobili sina koji ima vrlo specifično ime - David Vid Viktorije Sebastian Ernest Viktor.

Sarajevo: Prvi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

O svojoj partnerici je Rundek pričao 2016. godine za Tportal te rekao: 'Odnos nam je izgleda dovoljno dinamičan da ne potonemo u kolotečinu i ne pobjegnemo. Karakteri su nam valjda tako posloženi da se cijelo vrijeme nešto kreće'. Rundek je pričao i svome sinu koji je preplovio Atlantik, i to ne jednom.

- Kad se pojavila korona zatekao se sa svojim brodom i prijateljima u Dakaru u Senegalu, s namjerom da plovi dalje uz zapadno afričku obalu, ali mu je zbog zatvaranja granica jedino preostalo preploviti Atlantik do francuske kolonije Martiniquea, gdje su ih morali primiti kao francuske državljane. Povratak u Europu nije bio moguć zbog nepovoljnih vjetrova - ispričao je Rundek 2021. za portal Lupiga.