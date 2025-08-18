Obavijesti

Show

Komentari 0
PROŠETALI CRVENIM TEPIHOM

Rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti: Darko Rundek bio je u Sarajevu s partnericom Sandom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti: Darko Rundek bio je u Sarajevu s partnericom Sandom
5
Sarajevo: Prvi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Poznati glazbenik Darko Rundek došao je s partnericom Sandom Hržić na Sarajevo Film Festival. Skupa su prošetali crvenim tepihom. Par je već desetljećima zajedno, a imaju i sina kojem su dali neobično ime

Darko Rundek i njegova partnerica Sanda Hržić snimljeni su u rijetkom zajedničkom izlasku. Naime, par je prošetao crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala te su se držali ruku pod ruku i pozirali fotografima. Zajedno su već desetljećima, no jako rijetko se pojavljuju zajedno i rijetko komentiraju svoj privatni život.

Sarajevo: Prvi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Prvi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hržić je diplomirala glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a nakon više predstava u kojima je glumila odlazi u Pariz i završava školu Lecoq, nakon čega se posvećuje režiji. Ujedno je i prevoditeljica te aktivistica za očuvanje i obnovu prirode. 

U KINU SC-A Rundek & Ekipa rasprodali prvi koncert, dodali i novi datum...
Rundek & Ekipa rasprodali prvi koncert, dodali i novi datum...

Već neko vrijeme žive na Braču, a 1991. godine odselili su se u Pariz i dobili sina koji ima vrlo specifično ime - David Vid Viktorije Sebastian Ernest Viktor. 

Sarajevo: Prvi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Prvi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

O svojoj partnerici je Rundek pričao 2016. godine za Tportal te rekao: 'Odnos nam je izgleda dovoljno dinamičan da ne potonemo u kolotečinu i ne pobjegnemo. Karakteri su nam valjda tako posloženi da se cijelo vrijeme nešto kreće'. Rundek je pričao i svome sinu koji je preplovio Atlantik, i to ne jednom. 

Vrelo Une Strastveni zaštitnik prirode: Darko Rundek novom pjesmom stao u obranu rijeke Une
Strastveni zaštitnik prirode: Darko Rundek novom pjesmom stao u obranu rijeke Une

- Kad se pojavila korona zatekao se sa svojim brodom i prijateljima u Dakaru u Senegalu, s namjerom da plovi dalje uz zapadno afričku obalu, ali mu je zbog zatvaranja granica jedino preostalo preploviti Atlantik do francuske kolonije Martiniquea, gdje su ih morali primiti kao francuske državljane. Povratak u Europu nije bio moguć zbog nepovoljnih vjetrova - ispričao je Rundek 2021. za portal Lupiga

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...
U ZAGRLJAJU NA ODMORU

Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu uživa u vezi sa Španjolcem s kojim je već dvije godine. Od samog početka žive zajedno u Zagrebu jer, kako kaže, ne vjeruje u veze na daljinu
Kristijan Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i moga oca Akija
OTVORENO PISMO

Kristijan Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i moga oca Akija

Pjevač se na Facebooku oglasio o sukobu s Huseinom Hasanefendićem Husom
Šime opet dočekao Maju nakon koncerta: 'Dao joj je papirić, a nakon toga su zajedno otišli...'
ČESTO SE DRUŽE

Šime opet dočekao Maju nakon koncerta: 'Dao joj je papirić, a nakon toga su zajedno otišli...'

Maja Šuput i Šime Elez ovog se ljeta često druže diljem Dalmacije. Najčešće ih se može vidjeti na njezinim koncertima, s kojih zajedno odlaze, a ranije su 'ulovljeni' i na jahti kraj Brača...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025