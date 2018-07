Riskirajući živote, vjeru i duše, suočit će se s vražjom časnom

Ususret očekivanoj prisutnosti na Comic-Conu ovog vikenda u San Diegu, treći dio iz franšize 'Prizivanja', 'Časna,' dobio je novi službeni poster i zastrašujući emoji na Twitteru.

Redatelj Corin Hardy uvodi nas u novo poglavlje najstrašnije filmske franšize. Radnja ovog nastavka je smještena u razdoblje prije 'Prizivanja' i 'Annabelle'. Kada si časna u Rumunjskoj oduzme život, Vatikan će poslati dva svećenika da istraže njezinu smrt. Zajedno otkrivaju ne baš svetu tajnu. Riskirajući ne samo svoje živote, već i vjeru i svoje duše, suočavaju se sa zlonamjernom silom u obliku iste demonske časne koja je terorizirala publiku u filmu 'Prizivanja 2'.

Pogledajte stravičan poster i novi emoji

Folks! The all new poster for #TheNun hath arrived... pic.twitter.com/6C0UYWPZFT