Rišpet ima novi hit 'Stare slike'

Popularna i višestruko nagrađivana ekipa Rišpeta predstavlja svoj novi singl pod nazivom 'Stare slike'. Riječ je o prepoznatljivoj, toploj 'rišpetovskoj baladi' koja donosi prepoznatljiv mediteranski zvuk, miris lavande, ružmarina i maslina te vodi slušatelje na emotivno putovanje kroz vlastite uspomene.

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Iza novog glazbenog projekta stoji uigrana autorska ekipa. Glazbu potpisuje Pero Kozomara, stihove je napisala Andrea Ratković Kozomara, dok je za aranžman, snimanje i produkciju bio zadužen Leo Škaro.



- Divni stihovi Andree, aranžman Lea Škare i moja malenkost ponovno su pred vas donijeli jednu mediteransku cestu prepunu lavande, ružmarina i maslina. To je glazbeni put i zvuk koji će, vjerujem, doputovati nekako nostalgično u vaša srca. Poslušajte 'Stare slike' i prisjetite se nekih divnih trenutaka. A znam da ih svatko ima - pogledajte samo doma neke vaše stare slike. Vas i nju - poručio je Pero Kozomara.

Foto: Nemi Bulat

Svoje dojmove oko nove pjesme sa nama je podijelio i Ivo Amulić, koji je u razgovoru otkrio; 'Ljubav te može spustiti na samo dno, ali te isto tako može podići do neba. Zato joj uvijek treba dati šansu i nikada potpuno zatvoriti vrata svoga srca. Jer čak i nakon najveće boli, srce ne smije zaboraviti voljeti. Možda baš onda kada pomislimo da je sve izgubljeno, naša ljubav pronađe put do nekoga tko će nas zagrliti tako snažno da shvatimo zašto je vrijedilo čekati. U životu glazbenika ništa se ne može usporediti s vremenom provedenim u studiju u stvaranju nove pjesme, osim kad ti publika tu istu pjesmu pjeva s tobom, a nadam se da će 'Stare slike' zaživjeti kod naše publike.'