POLUGOLA PJEVAČICA

Rita Ora je pozirala u toplesu: Nosila samo traperice i čizme

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Rita Ora je pozirala u toplesu: Nosila samo traperice i čizme
Pratitelji su joj dijelili komplimente, a među onima koji su reagirali na ovu fotku bila je i - njena majka. Ona je na Ritino pitanje je li zaboravila nešto, odgovorila: 'Nazvati svoju mamu'

Glazbenica Rita Ora (34) oduševila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografiju na kojoj pozira bez majice i grudnjaka, a grudi pokriva rukama. Na sebi nosi traperice, čizme i sunčane naočale.

- Jesam li zaboravila nešto - napisala je ispod fotografije.

Pratitelji su joj dijelili komplimente, a među onima koji su reagirali na ovu fotku bila je i - njena majka. Ona je na Ritino pitanje odgovorila: 'Nazvati svoju mamu'. Mnogi su taj komentar lajkali jer ih je nasmijao, pa se tako popeo na vrh.

Inače, pjevačica je svojedobno otkrila kako ima strogu rutinu prehrane i vježbanja kako bi dobro izgledala i pritom uspjela izdržati brojne nastupe. Kako često putuje, po raznim je hotelima te joj teretana nije uvijek dostupna. No, zato uvijek nosi svoje utege sa sobom. 

Rekla je da vježba četiri dana u tjednu jer se tijelo treba i odmarati. Kombinira pilates, utege i trčanje kako bi napravila sve skupine mišića te imala različite treninge.

