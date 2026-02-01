Rita Ora o borbi s izgledom: Znam da svi misle da mi je lako, ali nekad mrzim svoje tijelo...

Glazbenica Rita Ora (35) iskreno je progovorila o dugogodišnjim borbama sa slikom o vlastitom tijelu, otkrivši da joj je terapija pomogla nositi se s nesigurnostima vezanima uz izgled.

Foto: Phil Noble

Iako često dijeli fotke iz teretane, s beauty tretmana, ali i sebe u seksi izdanjima - pjevačica priznaje da i dalje ima trenutke sumnje u sebe.

- Pokušavam se podsjetiti da, kad pomislim: ‘Bože, nisam na težini koju želim’, to zapravo nije stvarno. Ono što je stvarno jest kako se pojavljuješ i kako se osjećaš - rekla je.

Svjesna je i reakcija koje takve izjave mogu izazvati.

Foto: MAHI

- Znam da će neki reći: ‘Lako je tebi to reći jer izgledaš tako kako izgledaš’. Ali ja se ne osjećam uvijek tako. I mislim da je važno to zapamtiti.

Govoreći o pritisku izgleda u glazbenoj industriji, Rita je istaknula da joj je terapija pomogla promijeniti način razmišljanja.

- Iskreno sam prestala brinuti o tome što drugi misle. Počela sam više ići na terapiju i to je dio mog procesa. Svojim fanovima uvijek kažem: ‘Ne brinite ako još niste sve shvatili. Nitko nije.’ - objašnjava.

Foto: Instagram/

Njezine izjave dolaze nedugo nakon što je na Instagramu objavila provokativne fotografije u donjem rublju, pokazujući isklesanu figuru, ali i trenutke iz backstagea uoči nastupa u austrijskom Kitzbühelu, gdje je publiku oduševila odvažnim scenskim outfitom i energičnim nastupom.

Prošle godine Rita je priznala da se u kasnim dvadesetima osjećala 'ružno' jer nije bila 'mršava kao drugi'. U razgovoru za podcast Happy Place Fearne Cotton rekla je da tada nije brinula o svom tijelu, često je bila iscrpljena i bolesna te nije osjećala povezanost sa sobom.

Foto: Instagram/

- Nisam prihvaćala da nisam mršava poput drugih i zaključila sam - ako nisam mršava, onda sam ružna. Danas mi je tužno razmišljati o tome jer znam da to nije bila istina - rekla je, dodajući kako je kroz terapiju naučila s više nježnosti gledati na svoju mlađu verziju.

- Ta djevojka je i tada bila lijepa - zaključila je.