Obavijesti

Show

Komentari 0
IŠLA JE NA TERAPIJU

Rita Ora o borbi s izgledom: Znam da svi misle da mi je lako, ali nekad mrzim svoje tijelo...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Rita Ora o borbi s izgledom: Znam da svi misle da mi je lako, ali nekad mrzim svoje tijelo...
7
Foto: Instagram/

Pokušavam se podsjetiti da, kad pomislim: ‘Bože, nisam na težini koju želim’, to zapravo nije stvarno. Ono što je stvarno jest kako se pojavljuješ i kako se osjećaš, kaže pjevačica

Admiral

Glazbenica Rita Ora (35) iskreno je progovorila o dugogodišnjim borbama sa slikom o vlastitom tijelu, otkrivši da joj je terapija pomogla nositi se s nesigurnostima vezanima uz izgled.

MTV Europe Music Awards, in Manchester
Foto: Phil Noble

Iako često dijeli fotke iz teretane, s beauty tretmana, ali i sebe u seksi izdanjima - pjevačica priznaje da i dalje ima trenutke sumnje u sebe.

- Pokušavam se podsjetiti da, kad pomislim: ‘Bože, nisam na težini koju želim’, to zapravo nije stvarno. Ono što je stvarno jest kako se pojavljuješ i kako se osjećaš - rekla je.

Svjesna je i reakcija koje takve izjave mogu izazvati.

Rita Ora steps out in sheer style after promoting her new single Ask and You Shall receive. Pictured arriving at Girls Aloud appreciation concert at the Shepherds Bush Empire 02
Foto: MAHI

- Znam da će neki reći: ‘Lako je tebi to reći jer izgledaš tako kako izgledaš’. Ali ja se ne osjećam uvijek tako. I mislim da je važno to zapamtiti.

Govoreći o pritisku izgleda u glazbenoj industriji, Rita je istaknula da joj je terapija pomogla promijeniti način razmišljanja.

- Iskreno sam prestala brinuti o tome što drugi misle. Počela sam više ići na terapiju i to je dio mog procesa. Svojim fanovima uvijek kažem: ‘Ne brinite ako još niste sve shvatili. Nitko nije.’ - objašnjava.

Foto: Instagram/

Njezine izjave dolaze nedugo nakon što je na Instagramu objavila provokativne fotografije u donjem rublju, pokazujući isklesanu figuru, ali i trenutke iz backstagea uoči nastupa u austrijskom Kitzbühelu, gdje je publiku oduševila odvažnim scenskim outfitom i energičnim nastupom.

Prošle godine Rita je priznala da se u kasnim dvadesetima osjećala 'ružno' jer nije bila 'mršava kao drugi'. U razgovoru za podcast Happy Place Fearne Cotton rekla je da tada nije brinula o svom tijelu, često je bila iscrpljena i bolesna te nije osjećala povezanost sa sobom.

Foto: Instagram/

- Nisam prihvaćala da nisam mršava poput drugih i zaključila sam - ako nisam mršava, onda sam ružna. Danas mi je tužno razmišljati o tome jer znam da to nije bila istina - rekla je, dodajući kako je kroz terapiju naučila s više nježnosti gledati na svoju mlađu verziju.

- Ta djevojka je i tada bila lijepa - zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...
GLUMICA I REDATELJICA

Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...

Najviše je vremena s djedom provodila na Brijunima tijekom školskih praznika. Za odličan uspjeh u školi nagradio ju je papagajem Kokijem
Hana Rodić vratila se iz Berlina u Hrvatsku. Govorila o Goranu: 'Evo zašto smo se mi razišli'
VELIKE PROMJENE

Hana Rodić vratila se iz Berlina u Hrvatsku. Govorila o Goranu: 'Evo zašto smo se mi razišli'

Nakon nekoliko godina koje je provela u Berlinu zajedno s Goranom Jurenecom, Hana Rodić vratila se u Hrvatsku. Toj odluci prethodila je i ona teška - o prekidu s 'Gospodinom Savršenim'
Ovako se mijenjala Hana Rodić
VRATILA SE U HRVATSKU

Ovako se mijenjala Hana Rodić

Hana Rodić, koja se proslavila u showu 'Gospodin Savršeni', otkrila je u podcastu Um&Boom da se vratila iz Berlina u Hrvatsku, i to nakon što je prekinula s Goranom Jurenecom... Nedavno je bila i na operaciji kojom je stanjila struk. Evo kako se mijenjala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026