Rita Ora razbjesnila fanove: 'O kakvih 60 tisuća ljudi pričaš?'

Pjevačica Rita Ora (28) tri dana nakon koncerta u dvorani na Višnjiku objavila je brojku koja je razbjesnila brojne pratitelje. Albanka s londonskom adresom pohvalila se kako je na nastupu u Hrvatskoj bilo 60.000 ljudi.

- 60.000 u Hrvatskoj. Hvala, bilo mi je super - napisala je pjevačica i zahvalila se našem modnom kreaturu Jurju Zigmanu na kreaciji koju je nosila na koncertu. U samo nekoliko minuta objavu su 'zatrpali' vjerni pratitelji.

60.000 in 🇭🇷 thank you I had a blast and @JurajZigman for my custom look with all of my singles written all over me! 💞 pic.twitter.com/RtI4x8KZ5q