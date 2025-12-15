Rob Reiner bio je politički aktivan: Deklarirao se kao liberal, borio za LGBTQ+ prava

Iako ga publika ponajprije pamti kao redatelja kultnih filmova poput Kad je Harry sreo Sally, Princeza nevjesta i A Few Good Men, Rob Reiner već je desetljećima i jedna od najglasnijih politički angažiranih osoba u Hollywoodu. Za razliku od mnogih zvijezda koje povremeno komentiraju društvena zbivanja, Reiner je politiku pretvorio u trajni javni angažman.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Tko je bio Rob Reiner: Režirao je čuvene hitove 'Kad je Harry sreo Sally' i 'Malo dobrih ljudi' | Video: 24sata/reuters

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Reiner se otvoreno deklarirao kao liberal i demokrat, a njegova politička aktivnost intenzivirala se još devedesetih godina. Bio je snažan zagovornik građanskih prava, jednakosti i sekularizma, a posebno se istaknuo u borbi za prava LGBTQ+ zajednice. Jedan je od osnivača organizacije American Foundation for Equal Rights, koja je imala ključnu ulogu u pravnoj borbi protiv kalifornijske zabrane istospolnih brakova.

Njegovi najžešći javni sukobi vezani su uz američku konzervativnu scenu. Reiner je godinama bio oštar kritičar Republikanske stranke, a osobito predsjednika Donalda Trumpa, kojega je često prozivao zbog, kako je govorio, potkopavanja demokratskih institucija, širenja dezinformacija i poticanja društvenih podjela. Na društvenim mrežama nije skrivao frustraciju konzervativnom politikom, zbog čega je često bio meta napada desno orijentiranih komentatora i medija.

Pokretanje videa... 01:56 Policija Los Angelesa istražuje dva ubojstva u domu glumca i redatelja Roba Reinera kao ubojstvo | Video: 24sata/reuters

Često je isticao da mu nije cilj svidjeti se svima, nego jasno zauzeti stav. Zbog toga su ga konzervativni krugovi redovito nazivali elitističkim holivudskim liberalom, dok ga je liberalna publika vidjela kao dosljednog i principijelnog glasnogovornika.

Osim javnih istupa, Reiner je sudjelovao i u financiranju političkih kampanja, produkciji političkih oglasa te dokumentarnih projekata s jasnom društvenom porukom.