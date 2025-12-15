Glumci i političari opraštaju se od Roba Reinera: 'Bio je jedan od najvećih, veliki je ovo šok'

Hollywood je potresla vijest o smrti redatelja i glumca Roba Reinera (78) te njegove supruge Michelle (68). Oni su pronađeni mrtvi u svom domu. Strani mediji navode kako su imali ubodne rane te da policija ispituje člana njihove obitelji - sina Nicka Reinera. Na društvenim mrežama se od slavnog redatelja i njegove supruge opraštaju mnogi prijatelji i poznanici, među kojima su i brojni slavni.

James Woods, koji je glumio u Reinerovom 'Ghosts of Mississippi' napisao je kako je s redateljem bio prijatelj otkako su snimali taj fin. 'Studio nije mislio da sam dovoljno star da odigram ulogu, no Rob se borio za mene. Političke različitosti nisu nam nikad stale na put. Ova vijest me uništila', napisao je.

Glumac Jeremy London napisao je kako će Reinerova smrt 'ostaviti rupu u Hollywoodu koju nitko nikad neće popuniti'. Oglasio se i glumac i producent Elijah Wood koji je, također na X-u, napisao kako ga je 'vijest o smrti Reinera i njegove divne supruge Michelle' šokirala.

Sean Ono Lennon, sin Johna Lennona i Yoko Ono, u objavi je poručio kako je Reiner bio 'jedan od najvećih svih vremena'.

- Apsolutno sam šokirana i zgrožena ovime što se dogodilo Robu Reineru i njegovoj supruzi Michelle - napisala je glumica i komičarka Roseanne Barr.

- Molim se za brzu pravu. Sućut njihovoj obitelji i djeci - napisala je.

Političari se opraštaju od Reinera

Na društvenim se mrežama oglasila i bivša potpredsjednica SAD-a, Kamala Harris koja je redatelja i njegovu suprugu opisala kao 'drage prijatelje'.

- Rob Reiner utjecao je za generacije Amerikanaca. Likovi, dijalozi i vizuali koje je oživio na filmu i televiziji su utkani kroz našu kulturu. Rob je volio našu zemlju, bilo mu je stalo do budućnosti naše nacije i borio se za američku demokraciju - napisala je Harris.

- Rob i njegova supruga Michelle jako su se voljeli - dodala je Harris u objavi te istaknula kako su ona i njezin suprug Doug shrvani.

I bivši predsjednik SAD-a, Barack Obama, poručio je na društvenim mrežama kako je 'shrvan' zbog tragične smrti redatelja i supruge.

- Robova postignuća na filmu i televiziji su nam dali neke od najdražih priča na ekranima. No, ispod svih priča bila je ona o dubokom uvjerenju da su ljudi dobri - poručio je Obama te dodao kako su Reiner i njegova supruga živjeli ispunjenim životom te da će ih se pamtiti po njihovim vrijednostima i nadahnuću.

Tko je bio Rob Reiner?

Reiner je rođen u New Yorku i bio je sin pokojnog komičara i glumca Carla Reinera te je glumio u CBS-ovom sitcomu iz 1970-ih "All in the Family" i režirao nekoliko poznatih filmova, uključujući "Kraljevna nevjesta", "This is Spinal Tap", "Kad je Harry sreo Sally" i "Ostani uz mene".

Njegova supruga, Michele (68), nekoć je bila fotografkinja koja je snimila fotografiju Donalda Trumpa koja se nalazi na naslovnici njegove knjige "Trump: The Art of the Deal".

Osim holivudske karijere, Rob Reiner bio je poznat po svom političkom aktivizmu. Pojavio se u reklamama usmjerenim protiv Georgea W. Busha na predsjedničkim izborima 2004. godine i podržao je tadašnjeg demokratskog kandidata Johna Kerryja.

Također je i podržavao demokratske predsjedničke kandidate Ala Gorea i Hillary Clinton.

Njegov prvi brak bio je s producenticom i redateljicom Penny Marshall, koja je glumila Laverne u sitcomu "Laverne & Shirley", a kasnije se oženio glumicom Michele Singer, s kojom ima troje djece.