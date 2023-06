Robbie poljubio damu u publici pa se ispričavao njezinu mužu

Pula je od jutra pod opsadom obožavatelja Robbieja Williamsa (49), jednog od najpoznatijih pop glazbenika. Rasprodao je dva dana za redom, a trenutačno u njegovim hitovima uživa preko 18 tisuća ljudi. Kada se uspije odmoriti, nakon jednog, u srijedu će održati odmah i drugi koncert.

Prije 11 godina, na koncertu u Zagrebu, psovao je i zavodio djevojke. U utorak je u krcatoj Pulskoj Areni izveo nešto drukčiji show. Jednu sretnicu u masi poljubio je u obraz pa se ispričavao muškarcu pored nje, vjerojatno suprugu, dok je drugu damu ispitivao o njezinom bujnom dekolteu.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Britanska megazvijezda na pozornici je i skandirao drugoj mega zvijezdi, onoj koja nam sjaji na čast i ponos, Luki Modriću, pa je nastavio nizati svoje hitove jedan za drugim dok ga je publika u ekstazi pratila pjevajući. Izveo je hitove i grupa Oasis i Take That.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Još je jednu obožavateljicu, Moniku, Robbie iznenadio na koncertu. Pjevač je s pozornice sišao i došao do nje te joj zapjevao pjesmu 'She's the One'.

Foto: 24sata

- Tu sam od 6 ujutro zbog pjevača. Došla sam s prijateljicom iz Engleske. Ja sam mu najveći fan. Nema većeg od mene. Volim sve njegove pjesme, ali ne bi vam sada otpjevala jednu, jer ne znam pjevati - izjavila je ranije B. Brown dok je čekala red za koncert u ranim satima.

- Nije mi teško biti ispred predivne Arene i vjerujem da će doživljaj na koncertu biti nevjerojatan - dodala je, a u redu s njom bilo je fanova iz Francuske i Italije.