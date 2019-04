Robert De Niro: Trump je pravi gubitnik bez trunke morala...

Oskarovac Robert De Niro (75) opet kritizira američkog predsjednika Donalda Trumpa (72), ovaj put nazvavši ga gubitnikom i 'wannabe' gangsterom. Na prošlogodišnjoj dodjeli Tony Awards-a glumac je uzviknuo 'J***š Trumpa' tijekom televizijskog prijenosa uživo. De Niro je već dugo kritičar američkog predsjednika, smatrajući kako Trump nanosi veliku štetu Americi.

Glumac je tijekom nastupa u emisiji 'The Late Show with Stephen Colbert' rekao kako je pokušao dati šansu američkom predsjedniku nakon što je pobijedio na izborima, ali da se Donald pokazao pravim gubitnikom bez trunke morala, prenosi The Guardian.

- Ljudi vole priče o odmetnicima, osim što imamo 'wannabe' gangstera u Bijeloj kući ovog trenutka - odgovorio je glumac na pitanje voditelja o tome što misli zašto publika voli gangsterski žanr.

U nastavku je glumac predsjednika nazvao čak i budalom.

- Čak i gangsteri imaju moral i etiku. Imaju kodeks, i znaju da kada nekome date riječ da vaša riječ ima snagu jer je to jedino što imate. Ovaj tip čak i ne zna što to znači - nastavlja De Niro.

Podsjetimo, oskarovac je u siječnju u intervjuu za 'The Guardian' Trumpa nazvao supremacistom, odnosno bijelim rasistom.

- Mislio sam da on kao Njujorčanin razumije različitosti grada, ali on je toliko loš i još gori nego što sam mislio prije. To je sramota. To je loša stvar u ovoj zemlji - izjavio je glumac tom prilikom.

Robert de Niro je tijekom ceremonije dodjele nagrade Tony uzviknuo uvredu protiv američkog predsjednika u televizijskom prijenosu uživo.

- Reći ću samo jednu stvar. J***š Trumpa! - rekao je glumac tada, pa ponovio psovku. Publika u kojoj su sjedili kazališni glumci, redatelji i producenti to su popratili ovacijama.

De Niro nije objasnio svoj komentar i odmah je prešao na pripremljenu najavu. Televizijska mreža CBS uspjela je cenzurirati De Nirovu psovku u prijenosu uživo koji je pratilo više milijuna gledatelja, no čuli su ga oni u publici i novinari koji su pratili ceremoniju.

Trump je odvojio nešto vremena i tom mu prilikom uzvratio, odnosno uputio poruku putem Tweetera.

- Robert De Niro, individua s jako niskim kvocijentom inteligencije. Primio je previše udaraca u glavu od boksača u filmovima. Gledao sam ga sinoć i vjerujem da je omamljen. Pretpostavljam da ne razumije da je ekonomija na najvišem nivou ikad, kao i zaposlenost, a mnoge tvrtke se oporavljaju i vraćaju u državu. Probudi se! - napisao je Trump na Tweeteru.

De Niro je jedan od najcjenjenijih glumaca svoje generacije osvojivši dva Oscara za svoje nastupe u filmovima 'Kum 2' i 'Razjareni bik. Vraća se gangsterskom žanru u filmu 'The Irishman' na Netflixu, koji će ga ponovno ujediniti s redateljem Martinom Scorseseom.