Robert Ferlin i Joso Krmpotić odlaze s Radio-Rijeke: 'Odlazim nakon 37 godina, živio sam to'

Zajedno su na Radio-Rijeci bili 71 godinu. Robert Ferlin i Joso Krmpotić dogovorili su se s HRT-om, prihvatili otpremnine i od 1. travnja više neće raditi na Radio-Rijeci.

- Da ne idem sad, već bih iduće godine morao ići, 65. je na vratima. Odlazim nakon 37 godina, živio sam taj život, nije baš lako otići. Pripremao sam se, ali, evo, bit će to ranije nego što sam planirao - rekao nam je Joso Krmpotić.

Njegov kolega Robert Ferlin na radiju je proveo 34 godine, a mentorica mu je bila Vedrana Rudan, kako su za Jutarnji otkrili njegovi prijatelji. Ferlin odlazak još ne želi komentirati.

- Odlazimo u paru, i to baš na 1. travnja, iako to neće biti šala - rekao je Krmpotić pa nastavio:

- Nema straha da će biti dosadno, barem ću se sad moći više posvetiti unucima. Nemam nikakvih problema s odlaskom, veselim se tome. I još jedna važna stvar, a to je moja 'odstupnica', odnosno Gorski kotar. Tamo uživam - rekao je Krmpotić.

Navodno postoji šansa da Ferlin ostane kao honorarni suradnik na radiju, ali Krmpotić to ne planira. Slušatelji će se morati naviknuti na neki novi glas.

- Ma to vam je kao i u sportu, uvijek dođu neki novi heroji - sa smiješkom je završio Krmpotić.

Radijski dvojac samo je nastavio niz odlazaka s HRT-a, prije njih su, ono što je izašlo u javnost, otpremnine prihvatili Mirna Zidarić, Sunčica Findak, Zrinka Turalija... Dio je to plana Vlade koja radi "na pripremama za izradu novog Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), kojemu će se pristupiti nakon usvajanja plana konsolidacije HRT-a, što se očekuje tijekom veljače". Krajem prošle godine za otpremnine su na HRT-u dobili 28 milijuna eura. Trenutačno na HRT-u radi gotovo 2700 radnika, a do 31. ožujka uz otpremnine i odlaske u mirovinu žele ih se riješiti 500. U sljedećoj godini još toliko, a cilj je da ih do 2028. bude otprilike trećina manje od današnjeg broja zaposlenih.

- Mnogi misle kako imamo velike plaće, ali to nije istina. I sad još ovakva atmosfera s tim odlascima. Svatko tko ima priliku otići će - rekli su nam nedavno s HRT-a, naravno, želeći ostati anonimni.

U sklopu promjena i “novih vremena”, iz Ministarstva kulture i medija poručili su kako “HRT treba poticati na primjenu i razvoj novih tehnologija, razvoj nove medijske platforme, a kako bi bio relevantan za sve generacije i držao priključak u digitalnom okruženju”.