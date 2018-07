Žuti: Ionako je sve u zemlji u raspadu, pa nek’ se ljudi vesele

Zemlja je u deliriju. Nisam na to toliko pazio kad sam bio igrač, ali sad vidim koliko to narodu znači. Teško je na terenu, ali nama u studiju je teže. Ionako je sve u zemlji u raspadu, pa nek’ se ljudi vesele, rekao je bivši nogometaš Robert Prosinečki (49).

JAKE SNAGE Puno čitam prije utakmica, vadim razne podatke, ne mogu pred gledatelje nepripremljen, kaže Samovojska

Skupa s Joškom Jeličićem (47), Antonom Samovojskom, Mateom Beusanom (67) i voditeljem Markom Šapitom u HRT-ovoj emisiji komentiraju aktualno Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji. Beusan će nakon ovog SP-a komentatorsko-sudačko palicu prepustiti mlađima, ali prije toga se nada kako će Hrvatska postati svjetski prvak kako bi mogao ispuniti svoje obećanje.

- Već sam rekao da ću obrijati brk ako budemo prvi, ali nisam rekao kako sam to zamislio. To će se zbiti baš u studiju, imat ću svoje ljude, posebnu stolicu... Ma sve je već dogovoreno! Mislim da je to što ću obrijati brk najmanje što mogu napraviti kad se dečki već toliko trude i uspješni su u svemu što rade - rekao je stručni komentator Mateo Beusan. Njegov suradnik Anton Samovojska dodao je kako su ga iscrpile pripreme za emisiju jer se na dan utakmice sprema po pet sati čitajući neke informacije koje bi mogle interesirati gledatelje.

IGRA ŽIVACA Robert Prosinečki je pohvalio izbornika Dalića, za kojeg smatra da sjajno vodi momčad

- Jako puno podataka znam, temeljito provjerim sve jer mislim da ne mogu doći pred gledatelje slabog znanja. Moram im donijeti neke nove i dosad nepoznate činjenice koje su ujedno i zanimljive - istaknuo je Samovojska. U studiju nakon utakmica nervoze ne manjka, a Marko dodaje da je to normalno jer smo ipak u polufinalu.

- Atmosfera je u studiju uvijek fenomenalna, napeta, vičemo, čupamo si kosu, skačemo... Tijekom pucanja penala na utakmici Hrvatska - Danska skočio sam Beusanu na leđa. U potpunosti sam zaboravio što radim, ponijela me euforija. Sad me Beusan izbjegava - našalio se voditelj. Dalića kao izbornika svi respektiraju i smatraju da ima iznimno pametan pristup igri.

S TERENA U STUDIO Prosinečki je bio jedan od naših ključnih igrača u pohodu na broncu

- Išao je po redu. Prvo je govorio da bi samo htio da prođemo skupinu, pa polako dalje. Odlična mi je njegova izjava da sada ne bi prihvatio broncu da mu je ponude, ali da ne bi razmišljao dva puta da su mu je ponudili prije početka prvenstva. Ipak je to tako, imamo velike apetite, ali smo i jako dobri - rekao je Prosinečki. Joško Jeličić bio je posebno motiviran nakon utakmice s Rusima, svi su pohitali jedni drugima u zagrljaj i slavio se prolazak Hrvatske u polufinale.

- ‘Vatreni’, vi nemate muda, vi imate nojeva jaja - izjavio je Joško. Iako su momci iz HRT-a pred kamerama gotovo uvijek smireni, snimke iz studija tijekom naših utakmica pokazuju njihovu drugu, 'divlju' stranu.

'PO FIFINU NAPUTKU...' Dubrovačkom sucu ovo je oproštajno natjecanje...

Izvode se penali protiv Rusije. Robert Prosinečki je pobjegao na drugi kraj studija, Joško Jeličić ne zna da li da sjedne ili da stoji, inače smireni Anton Samovojska je vidno nervozan, Marko Šapit s rukama preko lica... I onda, kao i protiv Danske, loptu uzima Rakitić. Cijela nacija na nogama, grizu se nokti, čupa se kosa, a naš Ivan, hladan ko špricer, šalje loptu u jednu, a ruskoga golmana Akinfeeva u drugu stranu...

- Aaaaaaaaa! Toooooooooo! - čuje se neartikulirana buka iz studija. Joško Jeličić trči krugove, Beusan iz straha od Šapita ostaje na svojoj stolici, a veliki Žuti s rukama u zraku slavi veliku pobjedu 'vatrenih' i plasman u polufinale Svjetskog prvenstva nakon 20 godina čekanja.

Do kraja emisije nitko ne skida osmijeh s lica. Još im je, baš kao i svima nama, teško dokučiti veličinu ovog uspjeha. Ali u trenucima kad većina nas iz hladnjaka vodi bocu za posebne prilike, u njih su i dalje uprte oči cijele nacije. Očekuje se da kažu nešto novo, da daju neku specijalnu analizu...

- Ovo mi je deseto veliko natjecanje koje komentiram za televiziju i dosad najnapornije, nikad mi nije bilo teže - rekao je Mateo Beusan. Bivši dubrovački sudac 20 godina komentirao je suđenje u HRT-ovim emisijama. Pohvale za dobro odrađeni posao dolaze iz svih krajeva svijeta.

- Zovu me prijatelji iz susjednih zemalja koji kažu kako gledaju našu emisiju jer im je zabavnija i stručnija. Drago mi je i da smo voditelja Marka Šapita uspjeli zadržati, da ipak nije otputovao u Rusiju nakon što smo tražili da ostane do kraja - kaže.

Kako se prvenstvo približava kraju, tako na HRT-u već pripremaju oproštajnu večeru za 60 zaposlenika. Naša avantura u Rusiji se, na opće oduševljenje nacije, produljila dulje nego što su mnogi očekivali, a nikome od ekipe s HRT-a nije teško raditi. Svima je to 'gušt' kad pobjeđujemo. I neka se tako nastavi...