Robin Williams: Uveseljavao je sve oko sebe, a bio u depresiji

Da je živ, mnogima omiljen glumac i komičar Robin Williams jučer bi proslavio 67. rođendan. Iako je bio voljen među fanovima i uvijek nasmijan u javnosti, borio se s velikom anksioznošću, paranojom i Parkinsonovom bolešću. Naposljetku je to rezultiralo samoubojstvom u 64. kojim je svijet ostavio u šoku.

Foto: REUTERS/PIXSELL Njegove kolege rekle su da je Williams uveseljavao sve oko sebe, čak i gorilu Koko koju je posjetio u njezinom utočištu. Koko je, poput njegovih prijatelja, danima oplakivala slavnog komičara.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL - Njegova najvrjednija ostavština je, osim troje djece, sreća i veselje koju je nudio ostalima, posebno onima koji su se borili s teškim osobnim bitkama - rekla je grafička dizajnerica Susan Schneider (54) nakon smrti svog supruga, dok ga je kćer Zelda (28) nazvala najdarežljivijom osobom ikad.

Snimljen je dokumentarac o njemu, pod nazivom 'Robin Williams: Come Inside My Mind' koji se premijerno emitirao ranije ovoga mjeseca u SAD-u, te daje pogled u izniman život i karijeru pokojnog komičara i glumca.

Prije nego je zaplivao glumačkim vodama i upisao glumu na 'Juilliardu', Robin je studirao političke znanosti. Ipak, karijeru je započeo sedamdesetih godina prošlog stoljeća kao komičar u San Franciscu i Los Angelesu, a prvu filmsku ulogu dobio je 1980. u mjuziklu 'Popaj'. Nakon toga su se samo redali uspjesi.

Za sporednu ulogu u filmu 'Dobri Will Hunting' osvojio je Oscara. Glumio je i u mnogim filmovima poput 'Dobro jutro, Vijetnam', 'Društvo mladih pjesnika', 'Jumanji' i 'Tatica u suknji'.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL Kao i mnoge 'hollywoodske' zvijezde, Robin je imao problema s drogom i alkoholom. Na početku karijere, šmrkao je kokain po turnejama. No, nakon što mu je prijatelj, također komičar, John Belushi umro od predoziranja u samo 34. godini života, komičar je pao u depresiju i posvetio se odvikavanju.

Tijekom tog razdoblja, zaljubio se u bicikliranje koje mu je pomoglo da ne misli na to. Početkom 2000-ih mu je zafalio kokain, pa da ga nadomjesti, Robin se počeo jako opijati. Nekoliko godina kasnije, prijavio se u centar za liječenje ovisnosti o alkoholu. Do kraja svog života borio se s tim problemom, no umro je potpuno trijezan.