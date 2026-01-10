'Rock kameleon' David Bowie promijenio je glazbeni svijet

Rock kameleon. Legenda. Ikona. Jedan od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća zauvijek se upisao u povijest glazbe upečatljivim stilom. Samo dva dana nakon što je objavio posljednji album “Blackstar” na svoj rođendan 2016. godine, svijet je obišla tužna vijest o smrti Davida Bowieja. Iza sebe je ostavio golemu ostavštinu o kojoj se brine njegova supruga Iman.



Rođen je kao David Robert Jones 8. siječnja 1947. u londonskom Brixtonu. Glazbu je obožavao odmalena i već s 13 godina počeo je svirati saksofon. Polubrat Terry bio je devet godina stariji od njega, upravo on ga je inspirirao da odabere glazbu kao svoj životni poziv. Terry je zbog mentalne bolesti bio godinama u psihijatrijskoj ustanovi, što je uvelike utjecalo na Bowieja. Oduzeo si je život 1985. godine, o čemu je slavni glazbenik progovorio u svojoj pjesmi “Jump They Say”.



Davy Jones and the Lower Third bio je jedan od glazbenikovih prvih bendova kad mu je bilo 16 godina, a objavili su nekoliko singlova. Pjesme nisu naišle na uspjeh, a malo nakon toga je mladi pjevač promijenio umjetničko ime kako ga ne bi mijenjali za Davyja Jonesa iz grupe The Monkees. Ime Bowie inspirirano je nožem koji je razvio američki pionir iz 19. stoljeća Jim Bowie. S novim imenom krenuo je u osvajanje glazbene scene, s koje se ubrzo povukao jer nije ostvario uspjeh kakvom se nadao. Nekoliko tjedana je 1967. živio u budističkom samostanu u Škotskoj, nakon čega je pokrenuo vlastitu pantomimsku trupu pod nazivom Feathers. U tom je periodu upoznao Angelu Barnett, prvu suprugu. Vjenčali su se 1970. godine te su godinu kasnije dobili sina Duncana Jonesa. Nakon razvoda 1980., Bowie je dobio skrbništvo nad sinom. Angela je komentirala još ranije da nije očekivala kako će ona i glazbenik ostati toliko dugo zajedno s obzirom na to da joj je Bowie rekao kako nije zaljubljen u nju kada su se vjenčali. Upravo Bowieja i njegovu prvu suprugu upoznala je naša glazbena diva Radojka Šverko. Za 24sata je svojedobno pričala da su se družili u dva navrata te su i nakon toga bili u kontaktu. Zbližila ih je i anegdota s Malte kada su spasili mačiće. Čuli su mijaukanje dok su raspravljali o nastupima i glazbi, a mačiće su prošvercali i u avion.



- Zajedno smo išli avionom, a u torbe smo sakrili mačiće i prošvercali ih. Mislim da je jedan otišao s glazbenikom iz Nizozemske, a dva je uzeo David - prisjetila se Šverko. Što se glazbe tiče, Bowie se krajem šezdesetih vratio na scenu pjesmom “Space Oddity”. Komentirao je kako je pjesmu napisao nakon što je pogledao film “2001: Odiseja u svemiru” Stanleyja Kubricka.



- U kino sam otišao potpuno napušen te me film izbacio iz takta i prestravio - rekao je u jednom intervjuu slavni glazbenik. Pjesma je brzo osvojila publiku, a proslavio ju je i BBC, koji je singl koristio tijekom izvještavanja o slijetanju Apolla 11 na Mjesec. Album “The Man Who Sold the World” iz 1970. potvrdio je njegov status nove zvijezde, već je onda predstavio nešto drukčiji zvuk te je krenula njegova era “kameleona rocka”. Singlom “Changes” s idućeg albuma oduševio je sve, a kako je rasla njegova popularnost, tako je rasla i njegova želja da obožavatelje i struku drži u neizvjesnosti što će iduće napraviti. Tvrdio je da je homoseksualac i zatim je svijetu predstavio Ziggyja Stardusta, alter ego kojim je pokorio glazbeni svijet. “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” iz 1972. album je kojim je odjeven u neobične kostime govorio o “divljoj budućnosti”. Utjelovio je samog Stardusta te je označio novu eru rock glazbe.



David Bowie je brzo predstavio Ziggyja Stardusta i jednako brzo krenuo u nove promjene. Producirao je albume za Loua Reeda i Iggyja Popa, a samo godinu kasnije raspustio je The Spiders from Mars. Sličan stil njegovao je singlom “The Jean Genie”, u kratkom vremenu je objavio nekoliko studijskih albuma, a do 1980. godine je živio u New Yorku gdje je objavio album “Scary Monsters”. Do objave albuma “Let’s Dance” već je bio svjetska zvijezda, mnogi su obožavali s njim raditi, no Bowie nije stao samo na glazbi. Ostvario je i značajnu glumačku karijeru. Upravo ove godine obilježava se 40. rođendan filma “Labirint” Jima Hensona i Georgea Lucasa, u kojem Bowie ima glavnu ulogu. Film u kojem se pojavio uz onda mladu nadu Jennifer Connelly postao je kultni klasik. Balansirao je između glazbene i glumačke karijere, uvijek se vraćajući neobičnom zvuku koji je svakog puta iznenadio publiku. Svi su htjeli još novosti iz njegove radionice. Eksperimentirao je s brojnim kolegama, s projektom Tin Machine objavio je dva albuma, a album “Black Tie White Noise” snimio je kao vjenčani poklon svojoj supruzi Iman.



Iman Abdulmajid bila je svjetski poznati supermodel, a glazbenika je upoznala na večeri 1990. godine.



- Zaljubio sam se u nju čim sam je ugledao. Nisam mogao spavati prije našega prvog spoja koliko sam bio uzbuđen. Znao sam odmah da će mi biti supruga - rekao je Bowie 2000. u intervjuu za Hello. Vjenčali su se nakon dvije godine i zajedno su ostali do kraja.



- Zaljubila sam se u Davida Jonesa, ne u Davida Bowieja. Bowie je samo osoba na pozornici, a David Jones je čovjek mog života - rekla je Iman u intervjuu za The Guardian 2004. Par je zajedno dobio kćer Alexandriju, a oboje su komentirali da je njezino rođenje jedno od najsretnijih perioda njihova života. Izgradili su život u New Yorku, a privatnost su uvijek pokušavali držati samo za sebe.

David Bowie je 2004. godine imao srčani udar dok je nastupao u Njemačkoj. Nakon oporavka je nastavio surađivati s brojnim kolegama, no od 2006. godine više nije odlazio na turneje. Iste godine je dobio nagradu Grammy za životno djelo. Povukao se sa scene, sve do 2013., kada je objavio novi album, a 8. siječnja 2016., na 69. rođendan, objavio je posljednji studijski uradak “Blackstar”. Kritičari su komentirali kako se u pjesmama osvrnuo na svjesnost vlastite smrtnosti, a legendarni glazbenik preminuo je samo dva dana kasnije. Posljednjih 18 mjeseci života borio se s rakom. Supruga Iman danas se brine o njegovoj ostavštini vrijednoj više od 100 milijuna dolara i zavjetovala se da se više nikad neće udavati jer joj je David Bowie suprug s kojim će ostati zauvijek.



- Moja omiljena ljubavna priča je naša - napisala je Iman na društvenim mrežama nakon njegove smrti.