Rod Stewart je najstariji pjevač na vrhu britanske top liste...

Sir Rod Stewart (74) postao je najstariji pjevač na vrhu top liste najprodavanijih albuma u Velikoj Britaniji, objavio je u subotu BBC. Album 'You're In My Heart', deseti u karijeri s kojim je dospio na vodeće mjesto, objavljen je 22. studenoga.

Foto: Stephan Persch/DPA/PIXSELL

Ovoga mu je tjedna to pošlo za rukom u tijesnoj utrci s Robbiem Williamsom (45) i The Who sa samo 750 više prodanih primjeraka. Sir Rod, kojemu su 74 godine i 11 mjeseci, za tri je mjeseca 'potukao' dosadašnjeg rekordera, američkog pjevača Paula Simona (78).

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

No, proći će još puno vremena dok ne obori rekord najstarije pjevačice na vrhu top ljestvice. Vera Lynn (102) došla je na prvo mjesto 2014. kada je imala 97 godina, prenosi BBC.

Inače, Stewart je nedavno podijelio s javnosti ogromni, nevjerojatno detaljni model željezničkog grada koji su on i njegovi prijatelji radili 26 godina. U britanskom časopisu za hobije pjevač je predstavio svoj grad čija je izgradnja počela na tavanu njegova doma u Los Angelesu 1993.

Foto: Ian Rutherford/Press Association/PIXSELL

- Zakačio sam se za američku željeznicu zbog toga što sam tamo živio kad je stvoren nacrt. Pogledao bih kroz prozor i bio je tamo. Uz dvije vrlo uslužne prodavaonice koje su prodavale modele američkih željeznica u blizini Los Angelesa što sam drugo mogao kupovati? - kazao je Stewart te dodao kako ga je inspirirala knjiga o Georgeu Selliosu, poznatom američkom tvorcu modela željeznice.

POGLEDAJTE VIDEO: