Rod Stewart stiže u Pulu: 'Ovo je moja posljednja turneja...'

Rod Stewart (81) objavio je kako će njegova sljedeća turneja ujedno biti i posljednja. Stewart je na turnejama od ranih 1960-ih, kada je s harmonikom krenuo putovati Europom u duu s folk pjevačem Wizzom Jonesom. Njegova je avantura tada završila deportacijom iz Španjolske zbog skitnje, piše The Guardian. Iako nije isključio mogućnost pojedinačnih nastupa u budućnosti, dio njegove karijere koji se odnosi na turneje bliži se kraju. Turneja 'Rod Stewart: The Final Encore' počet će u travnju 2027., obuhvatiti Veliku Britaniju i Europu, a u Hrvatskoj će nastupiti u pulskoj Areni 22. lipnja 2027. Ulaznice će u pretprodaji biti od 29. rujna u 12:00 sati, dok generalna prodaja kreće u petak, 2. listopada u 12:00 sati preko sustava Eventim.

- Dragi moji prijatelji, došlo je vrijeme da se oprostim od života na turneji. Nakon više od šest desetljeća, 'The Final Encore' definitivno će biti moja posljednja turneja. Glazbu koju volim pjevam od svoje 19. godine i imao sam privilegiju donositi je publici diljem svijeta. Omogućila mi je život kakav nikada nisam mogao ni zamisliti, a nadam se da sam vam zauzvrat podario lijepe uspomene. Zato želim iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim što ste mi omogućili ovaj nevjerojatan život. Nadam se da ćete mi se pridružiti kako bih vam zahvalio na najbolji način koji poznajem – glazbom i vraški dobrim koncertom. Vidimo se!, napisao je pjevač u poruci svojim obožavateljima.

Nakon turneje, Stewart ima zakazana još dva nastupa u rujnu 2027. u Red Rocks Amphitheatreu u Coloradu. Riječ je o koncertima koje je ovog ljeta morao odgoditi zbog upaljenih glasnica, a bili su dio turneje 'One Last time', oproštajne turneje po SAD-u, koju je u kolovozu morao prekinuti nakon što mu je ugrađen stent. Ranije tijekom turneje morao je otkazivati koncerte zbog gripe, covida, streptokokne upale grla, kao i zbog potrebe za odmorom glasnica. Nastup u Utahu prekinut je jer se skoro onesvijestio na pozornici te su mu morali dati kisik.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album

Njegova solo karijera ozbiljno je krenula krajem 1960-ih, a Stewart je ubrzo postao jedan od komercijalno najuspješnijih glazbenika. Nakon albuma 'Every Picture Tells a Story' iz 1971., koji je dosegnuo prvo mjesto ljestvice, svih osim jednog od njegovih 29 studijskih albuma dospjeli su među prvih deset britanske top-ljestvice. Njegov najnoviji album, 'Swing Fever' iz 2024., koji je snimio u suradnji s Joolsom Hollandom, dosegnuo je prvo mjesto.

Iako se Stewart možda povlači s turneja, vrlo je moguće da će objaviti još studijskih projekata. U emisiji 'Desert Island Discs' rekao je da on i njegov bivši kolega iz grupe Faces, Ronnie Wood, imaju 'pjesme na kojima radimo još od davnih dana, ali teško nam je uskladiti rasporede. Kada ponovno dobijemo priliku otići u studio, dovršit ćemo te pjesme. Imamo dobar broj pjesama koje čekaju'.