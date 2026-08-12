Rod Stewart otkazao turneju nakon velike operacije srca

Legendarni pjevač Sir Rod Stewart otkazao je preostale datume svoje američke turneje nakon što je podvrgnut operaciji srca. Ovaj 81-godišnji glazbenik, poznat po bezvremenskom hitu "Maggie May", podijelio je vijest sa svojim obožavateljima, izrazivši duboko žaljenje zbog teške odluke koju je morao donijeti radi oporavka.

Sir Rod Stewart potvrdio je putem objave na Instagramu da će uzeti četiri tjedna pauze kako bi se u potpunosti oporavio nakon ugradnje koronarnog stenta. U emotivnoj poruci zahvalio je medicinskom osoblju i ispričao se publici koja ga je s nestrpljenjem očekivala na pozornici.

"Već se osjećam bolje i na dobrom sam putu oporavka. Želim zahvaliti liječnicima, medicinskim sestrama i svima koji su se tako divno brinuli o meni."

"Duboko sam razočaran što moram propustiti ove nastupe i žao mi je što sam iznevjerio svoje obožavatelje, ali se radujem povratku na pozornicu i ponovnom druženju sa svima vama uskoro", poručio je Stewart.

Njegovi predstavnici su u službenoj izjavi naveli da se pjevač "osjeća vrlo dobro" nakon zahvata te da se "vratio svojim normalnim dnevnim aktivnostima". Unatoč tome, liječnici su inzistirali na mirovanju.

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"Po savjetu liječnika, uzet će sljedeća četiri tjedna za oporavak i povratak u punu formu prije nego što se vrati na pozornicu. Nažalost, to znači da neće moći nastaviti s trenutačnim datumima turneje. Informacije o nastupima bit će komunicirane od strane odgovarajućih promotora i dvorana", stoji u priopćenju.

Ovaj medicinski zahvat samo je posljednji u nizu zdravstvenih problema koji su pratili Stewartovu turneju "One Last Time", najavljenu kao njegova posljednja velika svjetska turneja. Otkazivanje je uslijedilo nedugo nakon što je već odgodio koncerte u Cincinnatiju i Clevelandu zbog, kako je tada navedeno, "nepredviđenog, ali manjeg medicinskog zahvata koji je zahtijevao hitnu pozornost".

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Problemi su počeli još ranije tijekom godine. U svibnju je pjevač otkazao nastupe u Nevadi zbog upale sinusa, zbog čega su mu liječnici naredili strogo mirovanje glasa. Manje od mjesec dana kasnije, otkazao je i nastup u San Diegu nakon što mu je dijagnosticirana respiratorna infekcija koja je dovela do laringitisa. U lipnju je tijekom koncerta u Utahu čak morao koristiti bocu s kisikom na pozornici, što je dodatno zabrinulo njegove obožavatelje.

Sir Rod Stewart u svojoj medicinskoj povijesti ima i borbu s puno ozbiljnijim bolestima. Godine 2000. dijagnosticiran mu je rak štitnjače, koji je uspješno pobijedio operacijom. Godine 2016. suočio se s dijagnozom raka prostate, a nakon trogodišnje borbe objavio je da je u potpunosti izliječen. Njegova otvorenost o ovim bitkama pomogla je u podizanju svijesti o važnosti redovitih pregleda. Unatoč svim izazovima, Stewart je uvijek pokazivao iznimnu želju za povratkom na pozornicu, iako je i sam najavio da će u budućnosti nastupati u manjem obimu.

*uz korištenje AI-ja



