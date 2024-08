Rod Stewart zbog bolesti morao otkazati nastup: Veselio sam se!

Rod Stewart (79) morao je otkazati svoj 200. nastup u Las Vegasu, samo nekoliko sati prije nego što je izašao na pozornicu. Treba je izvesti svoj show 'The Hits' u dvorani The Colosseum, a isti show je izvodio posljednjih 13 godina na istom mjestu, Ovo mu je trebao biti posljednji show u Colosseumu.

- Većina ljudi može raditi sa streptokokom, ali ja očito ne mogu. Potpuno sam slomljen. Veselio sam se ovom koncertu jako dugo. Žao mi je zbog neugodnosti koju je ovo izazvalo. Na svu sreću, vraćamo se 2025. i nadam se da se vidimo tamo. - napisao je glazbenik na svojim društvenim mrežama.

Glazbenik je najavio da će se vratiti u Las Vegas u proljeće sljedeće godine.

- Vegas, previše se zabavljam da bi ovo završilo tako da se vraćamo na bis - poručio je pa rekao da će u The Colosseumu nastupati od 12. do 22. ožujka te od 29. svibnja do 8. lipnja.

Prisjetimo se, prije nekoliko mjeseci glazbenik je posjetio Hrvatsku. Razlog je bilo vjenčanje njegovog sina Liama i Nicole Artukovich. Ceremoniju su organizirali u Dubrovniku.

Rod Stewart stigao na vjenčanje svog sina u Dubrovniku, turisti su ga opkolili | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL