Već 30 godina sarajevska glazbena legenda ima u Hrvatskoj vinograd, za koji je i sam pričao da je uklet jer dvoje ljudi izgubilo život. Rođak i mještani otkrivaju nam pravu pozadinu priče
Rođak (75) Gorana Bregovića nam je otkrio: Znam sve tajne njegovog 'ukletog' vinograda
Jedan od najistaknutijih balkanskih glazbenika i osnivač Bijelog dugmeta, Sarajlija Goran Bregović, vuče korijene iz Hrvatske gdje je naslijedio očev vinograd. No taj vinograd je s godina ušao u legendu kao ukleti, o čemu je za regionalne medije svojedobno pričao i sam Bregović.
- Nakon pola godine nazvao me i rekao da ne može dalje. Njegova supruga pokušala je počiniti samoubojstvo, bacila se pod vlak. Rođak mi je ubrzo javio da je njegova supruga, u sljedećem pokušaju, uspjela počiniti samoubojstvo...Potom sam našao drugog čovjeka no pola godine kasnije i on je preminuo...E, onda sam sjeo i izračunao: cijelo selo ima dvadeset kuća, a ja sam, zbog tog vinograda, za nepune dvije godine uspio ‘pobiti’ dvoje ljudi. Bolje ga je ostaviti na miru, pa kad odem u mirovinu, sam ću se njime pozabaviti - prenose revno regionalni mediji Bregovićeve riječi.
Tragom priče o navodno ukletom vinogradu otišli smo u Sveti Petar Čvrstec, malo selo desetak kilometara od Svetog Ivana Žabna.
Goran je vinograd naslijedio nakon očeve smrti 1996. godine. Tada ga je dao na korištenje rođaku čija je superuga četiri godine kasnije tragično je preminula. I ostalo ulazi u legendu koja se proširila cijelom regijom. Odgovor na pitanje je li vinograd doista uklet potražili smo u selu iz prve ruke.
U seoskoj gostionici mještani nam pričaju kako bi se Sveti Petar Čvrstec prije mogao nazvati "naseljem duhova" – ne zbog nadnaravnih sila, nego zato što danas ondje živi tek tristotinjak stanovnika. Na mjesnom groblju nalazi se i grobnica u kojoj je 1996. godine pokopan Franjo Bregović, u 75. godini života. Put nas potom vodi do Slavka F. (75) u predjelu Jambrušići, gdje se nalaze vinogradi. Upravo se uz njegovu obitelj veže dio priče o "prokletstvu".
– To su sve naklapanja. Ja i danas, kao i svih ovih godina nakon Franjine smrti, obrađujem taj vinograd – kaže Slavko.
Objašnjava kako je Franjo Bregović, pukovnik bivše države, nakon umirovljenja 1979. iz Sarajeva došao u rodni kraj i zasadio oko 500 trsova, od kojih se dobivalo i do tisuću litara vina godišnje.
– Bilo je graševine, nešto "francuza", ali i domaćih sorti. Takozvanog tuduma – prisjeća se Slavko, naglašavajući da tragična smrt njegove supruge nema nikakve veze s vinogradom. Potvrđuje i da je u selu živio Goranov bratić koji je također preminuo, ali odbacuje tvrdnje da je to povezano s radom u vinogradu.
– Iz dvije nesretne smrti nastala su gostioničarska naklapanja koja su kasnije pretvorena u priču o "ukletim silama" – kaže.
Kako bi nas dodatno razuvjerio, Slavko nas vodi u vinograd i staru klijet u kojoj je Franjo Bregović provodio vrijeme do smrti. Vinograd je i dalje obrađen, a klijet i posuđe još uvijek u upotrebi. Dio trsova se, doduše, osušio, pa je vinograd danas skromniji nego nekad pa Slavko kaže: 'Volio je vino i društvo. Posebno bi se zimi ovdje okupljalo puno ljudi.'
Prisjeća se i da je Goran, unatoč razvodu roditelja, povremeno dolazio u selo te pokazuje stare fotografije iz obiteljskog albuma. Slavko je upravo onaj koji je Franju Bregovića odvezao u koprivničku bolnicu, gdje je ubrzo nakon operacije preminuo. Razgovarali smo i s tadašnjim župnikom Maksimilijanom Hercegom, koji je Franju upoznao nakon njegova povratka u rodni kraj.
– Pristupio sam mu kao čovjek čovjeku, a ne kao svećenik. Razvio se gotovo prijateljski odnos. Bio je vedar i pozitivan, volio je svoj kraj i vinograd koji je s ljubavlju obrađivao – kaže župnik.
Dodaje kako je nastojao biti svojevrsna veza između Gorana i njegova oca. Inače, Goran je, nakon što se njegov otac doselio u klijet, platio uvođenje struje. Na odlasku smo sa Slavkom popili čašu vina koja je potvrdila jedno – riječ je o sasvim solidnoj kapljici, ali nipošto o vinu iz ukletog vinograda.
