Rođendansko izdanje ULTRA-e u Splitu: Otkrili su još 23 novih imena na popisu izvođača...

Organizatori festivala ULTRA Europe potvrdili su nova 23 zvjezdana imena koja stižu na najveće glazbeno slavlje u regiji na Parku Mladeži, od 12. do 14. srpnja 2024. godine. Čak 11 glazbenika će za ovu jubilarnu 10. godišnjicu po prvi puta nastupiti na gigantskim pozornicama festivala ULTRA Europe te se time pozicionirati u svjetsku elitu DJ-a koji su do sada nastupili na ovom festivalu.

Afrojack, Alison Wonderland, Axwell, Black Tiger Sex Machine, Camelphat, Deborah De Luca, DJ Snake, Frankie Wah, Kasablanca, Kasia, Kapuchon, KSHMR, Maddix, Massano, Matroda, Mykris, Sebastian Ingrosso, Slander, Subtronics, Topic, Vintage Culture, Vini Vici i W&W svojom će energijom, mozaikom zvukova i emocijama za pamćenje staviti poseban pečat na jubilarnu desetu obljetnicu festivala.

Foto: PROMO

Festival je u ovih devet godina obilježilo preko 1500 nastupa najvećih svjetskih DJ-a, a njihove je spektakle uživo vidjelo preko milijun Ultranauta dok te brojke na Youtube kanalima vrtoglavo rastu i danas dosežu stotine milijuna pregleda. Jedno od najatraktivnijih imena festivala je Afrojack koji će svojom nevjerojatnom karizmom i glazbenim talentom sve prisutne još jednom odvesti na putovanje kroz vrtlog svojih elektronskih ritmova. Ovaj Nizozemac poznat je po svojim setovima i neumornom plesu, čineći svaki nastup nezaboravnim iskustvom za publiku diljem svijeta. Stiže i Axwell, neprikosnoveni veteran i jedan od članova legendarne Swedish House Mafie, a priprema pokazati pravu švedsku tradiciju izvrsnosti i strast za glazbom. Ovaj talentirani producent i DJ odavno je osvojio srca ljubitelja elektroničke glazbe svojim hitovima poput 'I Found You' i 'Nobody Else' koji su ostavili neizbrisivi trag u svjetskoj glazbenoj povijesti.

Foto: PROMO

Francuski virtuoz DJ Snake, spremno će zakoračiti na glavnu pozornicu festivala s vatrometom hitova i energije koja se pamti godinama. Riječ je o izvođaču koji dominira svjetskim glazbenim ljestvicama već godinama, osvajajući srca publike sa svojim megahitovima poput 'Turn Down for What' i 'Lean On'. Jedan je od najslušanijih Francuza na svijetu i DJ s čak 3 pjesme u Billion Stream Spotify Clubu. U Split stiže i Sebastian Ingrosso, još jedan velikan čija glazba priča priču o vječnom putovanju u potrazi za istinskim osjećajima. Fanovi diljem svijeta opisuju njegove note kao riječi koje dotiču dubine duše s osjećajem čiste transcendencije. Glavna pozornica, na oduševljenje hrvatske publike, ugostit će i hrvatski DJ Matroda iza čijeg se umjetničkog imena krije tajanstveni talent svih inačica housea koji svojom jedinstvenom estetikom i neumornom kreativnošću, inspirira i oduševljava publiku širom svijeta.

Foto: PROMO

Velebna će pozornica u Splitu ugostiti i izvođače poput nizozemskog dua W&W, a tu je i KSHMR - indijsko-američki DJ i producent čija glazba spaja različite kulture i glazbene utjecaje, stvarajući jedinstvenu i nezaboravnu glazbenu pripovijetku. Kao što joj i prezime govori, australska DJ-ica Alison Wonderland odvest će publiku u zemlju čuda svojom jedinstvenom glazbenom vizijom i autentičnim izričajem, a na popisu izvođača našao se i trio Black Tiger Sex Machine poznat po svojim intenzivnim nastupima, vizualno spektakularnim produkcijama i setovima koji su prava poslastica za ljubitelje teških basova i hipnotičkih melodija. Američki dvojac Slander poznat je po svojim moćnim bas linijama i emotivnim melodijama koje osvajaju srca ljubitelja elektroničke glazbe diljem svijeta, a tu je i Subtronics koji je postao sinonim za inovaciju i eksperimentiranje unutar elektroničke glazbe.

Foto: PROMO

Potvrđen je i nastup dua Kasablanca čija glazba neodoljivo podsjeća na mješavinu nostalgije s retro sintisajzerskim zvukovima, moćnim ritmovima i atmosferskim melodijskim linijama koje vode slušatelje kroz emotivno putovanje u neki drugi svijet. Poseban užitak svim ljubiteljima elektronske glazbe u Splitu pružit će i Maddix, glazbeni inovator čije melodije često sadrže moćne bas linije, epske sekvence i zarazne ritmove neumorno potičući publiku na ples. Tu je i Mykris, mladi i talentirani glazbeni producent koji je svojom izuzetnom kreativnošću i jedinstvenim zvukom brzo privukao pažnju ljubitelja elektronske glazbe, a jedan od setova ovogodišnjeg izdanja rezerviran je i za njemačkog DJ-a i producenta Topic koji je postao prepoznatljiv po svom zaraznom zvuku i hitovima koji osvajaju radio valove diljem svijeta. Na ULTRU stiže i izraelski dvojac Vini Vici poznat po svojoj inovativnoj glazbi koja spaja trance i psihodelični zvuk. Njihovi su nastupi bujica energije koja im je osigurala mjesto među vodećim imenima u svjetskoj trance sceni, ali i i neizbrisiv trag na svakom festivalu na kojem se pojave.

Nova imena stižu i na pozornicu RESISTANCE, a prvo stiže iz dalekog Brazila. Rafael Ruiz Hespanhol poznatiji je kao Vintage Culture, a jedan je od najpriznatijih brazilskih glazbenih proizvoda. Tijekom svoje karijere, proputovao je cijeli svijet, noseći sa sobom svoju glazbu, svoje dobre vibracije i svoje nezaobilazne DJ setove sa prepoznatljivim techno i house ritmovima.

Splitska će publika prvi put čuti i vidjeti Camelphat, višestruko platinasti duo koji se može pohvaliti s nominacijom za nagradu GRAMMY, ali i nizom velikih hitova kao što su 'Cola', 'Breathe', 'Hypercolour' i 'Panic Room', koji su im osigurali meteorski uspon na sam vrh svijeta dance glazbe.

Foto: PROMO

Rođendansko slavlje nastavit će se uz još dvije žensku predstavnice. Prva je Kasia, Poljakinja sa sjedištem u Londonu čiji je zvuk mješavina housea, duba i techna, sa zdravom dozom dubokog groova i funka ubačenog u njezin jedinstveni miks. Pridružit će joj se i Deborah De Luca, talijanska DJ-ica koja je svoju strast prema elektronskoj muzici otkrila slučajno, kada je prvi put stala za DJ pult na prijateljevoj zabavi, a danas svojom glazbom oduševljava publiku diljem svijeta.

RESISTANCE pozornica dovodi i Kapuchona, alter ego nizozemskog DJ-a i producenta Afrojacka, ovoga puta usredotočenog na house glazbu i energične ritmove. Svojim će drugim nastupom svim istinskim obožavateljima dati dobar razlog da u potpunosti urone u njegovo glazbeno stvaralaštvo. Tu je i Massano, koji kombinira agresivan zvuk s hipnotičkim grooveom i melodijama, čime si je osigurao streloviti uspon na dinamičnoj svjetskoj techno sceni. Publiku će na RESISTANCE pozornici glazbom omamiti i Frankie Wah sa svojom sposobnošću spajanja različitih žanrova elektronske muzike - emotivnih i dubokih house i progressive house melodija koje istovremeno imaju moć da podignu raspoloženje i potaknu duboko emotivne reakcije kod publike čemu će moći svjedočiti i svi Ultranauti na ovom jubilarnom izdanju festivala.

Ovogodišnja će se proslava, sukladno podacima o prodaji ulaznica, pamtiti po najvećem broju Hrvata na festivalu ikad. Hrvatska je, kao domaćin, ujedno i zemlja predvodnica u kupnji karata za ovogodišnje izdanje festivala što dovoljno govori o njegovoj važnosti za cijelu regiju, ali i povezanosti ovog elektroničkog spektakla s domaćom publikom. Upravo je prema tome prilagođena i cijena regionalnih ulaznica.

Foto: PROMO

Ponosni partner festivala ULTRA Europe je Hrvatska turistička zajednica koja poziva na istraživanje jedinstvenosti i unikatnosti Hrvatske kao destinacije. Mastercard, službeni sponzor festivala ULTRA Europe, omogućuje posjetiteljima jednostavno, brzo i sigurno plaćanje Mastercard karticama dok uživaju u omiljenoj glazbi i atmosferi. Uz to, na platformi priceless.com korisnici mogu pronaći tri ekskluzivna iskustva za nezaboravno uživanje na festivalu.

Nudeći jedinstvenu kombinaciju vrhunske produkcije, svjetski poznatih DJ-eva, jedinstvenog ambijenta mediteranske obale, u jednoj od najsigurnijih zemalja na svijetu, festival ULTRA Europe pod svoje će okrilje još jednom primiti više od sto tisuća posjetitelja. Deseti rođendan festivala bit će zasigurno centralno ljetno događanje, a što se još sprema, organizatori će i dalje otkrivati u tjednima koji dolaze.