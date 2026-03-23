SRETNE VIJESTI

Rodila Gabrijela iz 'Života na vagi': Stigla je djevojčica Ella

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL/Instagram

Nakon nevjerojatne životne promjene i godina ustrajne borbe, postala je majka. Lani je s javnošću podijelila sretnu vijest o trudnoći: 'Osjećam se super, sve je uredu, Hvala Bogu'

Gabrijelu Crnjac gledali smo u prvoj sezoni 'Života na vagi' i pratili njenu čudesnu transformaciju, a ona danas živi najljepšu životnu priču. Nakon nevjerojatne životne promjene i godina ustrajne borbe, postala je majka, piše RTL.

Djevojčica se zove Ella, a ima 51 centimetar i nešto manje od četiri kilograma. 

Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL

Lani je s javnošću podijelila sretnu vijest o trudnoći.

- Osjećam se super, sve je uredu, Hvala Bogu - poručila je tada za RTL.hr.

Nekad se borila s kilogramima, a danas Gabi iz 'Života na vagi' čeka bebu: 'Osjećam se super'

Tada se prisjetila gotovo proročanskih riječi voditeljice Marijane Batinić iz 2017. godine:

Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL

- Marijana je još tada rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam - rekla je.

Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: 'Čekamo djevojčicu!'
Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: 'Čekamo djevojčicu!'

Njezina borba s prekomjernom težinom traje od djetinjstva, a u najtežem životnom razdoblju vaga je pokazivala čak 225 kilograma. Gledatelji su je upoznali 2017. godine, kada je u show ušla sa 183 kilograma. No, prava bitka za zdravlje nastavila se i nakon što su se kamere ugasile.

