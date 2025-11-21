Obavijesti

Show

Komentari 0
IMA SPREMNO I IME

Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: 'Čekamo djevojčicu!'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: 'Čekamo djevojčicu!'
4
Foto: Facebook/RTL

Osjećam se super, sve je uredu, Hvala Bogu, rekla je Gabrijela Crnjac iz prve sezone 'Života na vagi'

Da, Marijana Batinić je jos 2017. rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam. Tom je rečenicom Gabrijela Crnjac, bivša kandidatkinja 'Života na vagi', za RTL.hr potvrdila da je trudna.

LIJEPO DRUŽENJE Koja ekipa: Kandidate Života na vagi prvo je spojila emisija, a sada i i ljubav prema domovini
Koja ekipa: Kandidate Života na vagi prvo je spojila emisija, a sada i i ljubav prema domovini

Gabrijela je u petom mjesecu.

- Osjećam se super, sve je uredu, Hvala Bogu - dodala je.

Foto: Facebook

Otkrila je i da nosi djevojčicu, a ime je već gotovo sigurno.

- Mislim da će se zvati Ella - rekla je.

LIJEPO PRIJATELJSTVO 'Srele' su se dvije Marije: Bivše kandidatkinje 'Života na vagi' otkrile da se druže u Vukovaru
'Srele' su se dvije Marije: Bivše kandidatkinje 'Života na vagi' otkrile da se druže u Vukovaru

Gabi je osvojila gledatelje svojom iskrenošću i borbom protiv prekomjerne težine. U prvu sezonu 'Života na vagi' ušla je sa 183 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila je nevjerojatnih 100 kilograma. Ni nakon emisije nije odustala od sebe.

- Poslije showa režim sam morala prilagoditi svome načinu života, što se dakako baziralo na savjetima trenera koje smo naučili u 'Životu na vagi', ali pridržavanje svega u stvarnom svijetu nije lako održivo. Tijekom emisije u potpunosti ste posvećeni sebi i cilju zbog kojega ste došli, no pravi izazovi kriju se kad se ugase svjetla kamera, uz brojne obaveze i iskušenja - ispričala je ranije.

Foto: RTL

- Nakon izlaska iz showa, kao i svi ljudi, imala sam uspona i padova, pluseva i minusa na vagi. Najviše što sam vratila u jednom periodu bilo je oko desetak kilograma, ali sam ih jednako brzo i skinula. Nakon showa jedan period surađivala sam sa Sanjom, tako da mi nije falila u teretani. Što se tiče obroka, pripremala sam ih sama, uvijek dan ranije - dodala je.

POBJEDNIK SEZONE FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda
FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda

Najveća podrška sve ove godine bila joj je obitelj.

- Moja najveća podrška od malih nogu, a posebno tijekom moje bitke s kilogramima bili su roditelji, braća i sestre, cijela uža obitelj i najbliži prijatelji. Mislim da su oni uvijek više vjerovali u mene nego što sam ja sama. To je jako bitan faktor u samom procesu gubitka kilograma, kada psihički padnete i nemate potrebnu podršku ljudi oko sebe, najviše griješite i teško se vraćate na pravi put - rekla je.

Foto: Facebook

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...
DOLAZI IZ MEKSIKA

Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...

Fátima Bosch Fernández, 25-godišnja dizajnerica odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasco, postala je 74. Miss Universe
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje
FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025
PRAVI SPEKTAKL

FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje, čime je ujedno i završila natjecanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025