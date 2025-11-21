Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: 'Čekamo djevojčicu!'

Da, Marijana Batinić je jos 2017. rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam. Tom je rečenicom Gabrijela Crnjac, bivša kandidatkinja 'Života na vagi', za RTL.hr potvrdila da je trudna.

Gabrijela je u petom mjesecu.

- Osjećam se super, sve je uredu, Hvala Bogu - dodala je.

Foto: Facebook

Otkrila je i da nosi djevojčicu, a ime je već gotovo sigurno.

- Mislim da će se zvati Ella - rekla je.

Gabi je osvojila gledatelje svojom iskrenošću i borbom protiv prekomjerne težine. U prvu sezonu 'Života na vagi' ušla je sa 183 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila je nevjerojatnih 100 kilograma. Ni nakon emisije nije odustala od sebe.

- Poslije showa režim sam morala prilagoditi svome načinu života, što se dakako baziralo na savjetima trenera koje smo naučili u 'Životu na vagi', ali pridržavanje svega u stvarnom svijetu nije lako održivo. Tijekom emisije u potpunosti ste posvećeni sebi i cilju zbog kojega ste došli, no pravi izazovi kriju se kad se ugase svjetla kamera, uz brojne obaveze i iskušenja - ispričala je ranije.

Foto: RTL

- Nakon izlaska iz showa, kao i svi ljudi, imala sam uspona i padova, pluseva i minusa na vagi. Najviše što sam vratila u jednom periodu bilo je oko desetak kilograma, ali sam ih jednako brzo i skinula. Nakon showa jedan period surađivala sam sa Sanjom, tako da mi nije falila u teretani. Što se tiče obroka, pripremala sam ih sama, uvijek dan ranije - dodala je.

Najveća podrška sve ove godine bila joj je obitelj.

- Moja najveća podrška od malih nogu, a posebno tijekom moje bitke s kilogramima bili su roditelji, braća i sestre, cijela uža obitelj i najbliži prijatelji. Mislim da su oni uvijek više vjerovali u mene nego što sam ja sama. To je jako bitan faktor u samom procesu gubitka kilograma, kada psihički padnete i nemate potrebnu podršku ljudi oko sebe, najviše griješite i teško se vraćate na pravi put - rekla je.

Foto: Facebook