Rodila je Ines Goda Forjan! 'Nije čekao finale Svjetskog nego je došao baš na mamin rođendan'

Sportska novinarka i RTL-ova voditeljica Ines Goda Forjan i njezin suprug, također sportski novinar Ivan Forjan, postali su roditelji! Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama, gdje su otkrili da je na svijet stigao njihov sinčić Noa.

- Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više. Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet - napisala je Goda Forjan uz fotografije iz rodilišta.

Maleni Noa rođen je 10. srpnja 2026. godine u 9:01 sati u Kliničkoj bolnici Merkur. Pri porodu je težio 3410 grama i bio dugačak 50 centimetara, kako je voditeljica navela, 'čiste ljubavi'.

- Od srca hvala divnom osoblju KB Merkur i našem najboljem dr. Bursaću koji je bio uz nas od prvog do posljednjeg dana. Osjećati takvu sigurnost nešto je neprocjenjivo - dodala je Goda Forjan.

Ines Goda Forjan, jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog novinarstva u Hrvatskoj, posebno poznata po praćenju rukometnih natjecanja, krajem svibnja se emotivno oprostila od gledatelja kako bi se pripremila za 'novu ulogu', kako je sama najavila odlazak na rodiljni dopust. Njezin suprug Ivan Forjan također je uspješan sportski novinar koji radi na konkurentskoj Novoj TV, a par se vjenčao u kolovozu 2021. godine.