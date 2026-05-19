Show

OTKRILA I IME KĆERI

Rodila poznata plesačica Petra Žuglić Jeričević: 'Presretni smo'

Zagreb: Plesačica Petra Jeričević | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Poznata plesačica i njezin suprug, također plesač, postali su roditelji! Na svijet im je došla kći Rita!

Petra Žuglić Jeričević, plesačica i koreografkinja koja je 2013. godine u 'Plesu sa zvijezdama' glumca Mislava Čavajdu dovela do pobijede, rodila je svoje prvo dijete. Sretne je vijesti objavila na društvenim mrežama. Ona i njen suprug, također plesač Fran Žuglić, u ponedjeljak su dobili kćer Ritu. 

- Malo smo se pomučile dok nije došla, ali sad je sve na svom mjestu i neopisivo smo sretni. Fran je bio sa mnom kada su me prebacili u rađaonicu i dok smo još mislili da ću uspjeti roditi prirodno, taman kad sam već bila na izmaku energije. Jako puno mi je značilo što je bio tamo - ispričala je Petra za Gloriju

Zagreb: Plesačica Petra Jeričević | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dodala je kako se veseli izlasku iz bolnice i da malu Ritu upoznaju sa svim bližnjima. 

- Okruženi smo prekrasnim ljudima punima ljubavi koji će pratiti Ritu kroz život, i kad bude ružno i kad bude lijepo - poručila je. Ranije je plesačica pričala za 24sata o svojoj aktivnoj trudnoći

AKTIVNA TRUDNICA Petra Jeričević pleše i u šestom mjesecu trudnoće: 'Rita već u trbuhu pokazuje da voli jive'
Petra Jeričević pleše i u šestom mjesecu trudnoće: 'Rita već u trbuhu pokazuje da voli jive'

- Beba sve odlično podnosi i često se rita u trbuhu. Najčešće kad se navečer umirim na kauču, no primijetila sam da se aktivira i na latino radionici, odmah čim čuje taktove jivea. To inače nije moj omiljeni ritam, no njoj, čini se, odgovara ta brzina, jer odmah 'zapleše' - ispričala nam je tada uz smijeh. 

Prije nešto više od godinu dana je rodila i Petrina sestra, također plesačica, Paula Jeričević Tonković. I nju je javnost mogla upoznati u popularnom plesnom showu 'Ples sa zvijezdama'. 

