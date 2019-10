Roditelji se čude Severininim optužbama, ona i dalje proziva

Dan nakon dramatične presice razgovarali smo s roditeljima čija djeca pohađaju školu, a neka idu i u razred s njezinim sinom. Neki su se slučajno tog petka zatekli u obližnjem kafiću, a neki su u prolazu vidjeli Kojića i nekog muškarca, kako su nam rekli, za kojega se ispostavilo da je Severinin odvjetnik.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Otkad Severina ima ovdje dijete, naša škola nije ista. Ne zbog učitelja i programa, nego nikad prije se nije spominjala u medijima u takvom kontekstu. Teško mi je slušati i gledati kako se priča o instituciji s kojom osobno nisam imala nikad problema. Sad ispada kako je to škola u kojoj su učitelji nasilni prema našoj djeci, a to nema veze ni s čim - kaže nam jedna majka čije dijete ondje pohađa nastavu. Pitali smo je da li je slučajno tog petka vidjela gospodina Kojića kad je došao po posinka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nisam, ali mogu vam reći da nisam nikad vidjela ni Severinu - rekla je bojažljivo. Zbog osjetljivog pitanja roditelji pristaju razgovarati bez otkrivanja identiteta. Kažu da se ne žele izlagati javnosti jer im ipak djeca ondje idu u školu. Oni koji su se slučajno našli u blizini škole tog petka prepričavaju da su vidjeli Igora Kojića kako lupa po staklu škole nešto vičući, ali da nisu čuli što je govorio. Tek su iz medija doznali o čemu se radilo. Među njima ima onih koji prate društvene mreže slavnih supružnika pa su primijetili i jedan detalj.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Pogledate Igorov Instagram. Dan nakon što su učiteljice navodno zlostavljale dijete objavio je fotografiju s malenim u Samoboru. Da, ne da Bog, netko mojem djetetu napravi ono što je ispričala Severina, sigurno se ne bih imao snage slikati. No tko sam ja da sudim - kaže nam otac, koji također ima dijete u toj školi. Roditelji su nam ispričali i da je Severina odvela sina sa škole u prirodi prije vremena.

- Znam da malenog nisam vidjela kad su se vratili. Čula sam kasnije da ga je odvela od tamo, no ne znam zašto. Mislim da je to bilo vrijeme onog nekog festivala u Rovinju, pa je možda s njom išao tamo - kaže nam jedna majka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Severina je, podsjetimo, između ostalog, prozvala imenima dvije učiteljice. Za njih je rekla kako su sina fizički i psihički zlostavljale, navlačile za ramena i stomak te mu prijetile batinama. U pokušaju da s istima razgovaramo i čujemo njihovu stranu priče, doznali smo da jedna od njih već godinu dana ne radi u toj školi.

- Istina je, jedna od spomenutih učiteljica zaista tamo ne radi već godinu dana - rekao nam je predstavnik roditelja u školskom odboru koji je na toj funkciji dvije godine, a dijete mu ide treći razred.

Foto: PIXSELL

- Iz osobnog iskustva vam mogu reći da se ondje prema djeci postupa na najvišem nivou - od ishrane, boravka, odnosa učiteljica i ravnateljice prema djeci, ali i njihovim roditeljima. Iskreno mi je žao što se škola proziva jer se za ovu školu zaista ne može reći da je, kako narod kaže, ‘škola slučaj’. Kad sam pročitao što se piše, mogu vam reći da sam se samo dobro nasmijao iako je to zapravo sve žalosno - rekao je predstavnik roditelja. Naglasio je kako svi roditelji potpisuju takozvanu listu odgovornosti prema kojoj škola zna tko ima pravo preuzeti dijete i da do sada nitko s tim nikad nije imao problema.

- Za tu listu svi roditelji znaju i nije to nikakav tabu. Supruga i ja smo istu potpisali, a ako nešto iskrsne i ne možemo ni jedan po dijete, mailom javimo školi tko će dijete preuzeti. Inače, kad djecu ostavljamo ujutro, roditelji ni ne smiju u školu, nego po djecu dolaze učiteljice, odnosno po cijele razrede. Tako i kad ih preuzimamo, javljamo se na portu i dovode nam djecu - rekao nam je predstavnik roditelja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Milan Popović je ispričao svoje viđenje događaja i spomenuo kako jedna od učiteljica koje je Severina imenovala tamo ne radi. Pitali smo Severinina odvjetnika kako to komentira s obzirom na to da ističe kako je jedina istina onu koju je izgovorila Severina.

- To je nebitno. Trebale su se predstaviti. Ondje se ionako izmjenjuju kao na traci - kaže Husein.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iako nam je Severinin odvjetnik potvrdio da postoje prijave za zanemarivanje djeteta koje je škola uputila institucijama, provjerili smo kod Centra za socijalnu skrb i Gradskog ureda za obrazovanje jesu li iste zaprimili.

- Dajemo vam načelni odgovor. U svakom slučaju prijave nasilja nad djetetom - ona institucija koja istu zaprimi - dužna ju je žurno i odmah proslijediti Policijskoj postaji na nadležno postupanje. U slučaju kad Centar za socijalnu skrb - od druge institucije - zaprimi prijavu nasilja nad djetetom - istu žurno i odmah prosljeđuje Policijskoj postaji na nadležno postupanje - navode nam iz Centra, uz opsežno zakonsko obrazloženje dužnosti i prava roditelja te mjera koje poduzimaju ako se te dužnosti krše.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zbog navedenog smo i PU zagrebačkoj poslali upit, no do objave broja nisu stigli odgovoriti pa očekujemo odgovore sljedeći tjedan. No zato smo sve navode provjerili i kod ravnateljice Ljiljane Klinger, koju je Severina javno prozvala. Pitali smo je da li je istina da je prijavila Severinu zbog zanemarivanja djeteta pa kaže: “Na ovo pitanje ne mogu odgovoriti jer nije usmjereno na dobrobit djeteta”. Pitali smo može li nam potvrditi informacije koje smo doznali od roditelja, da ovo nije prvi put da je problem oko preuzimanja Severinina djeteta, te da ga je odvela iz škole u prirodi prije povratka svih učenika.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Ne bih komentirala - kaže nam suzdržano. Zanimalo nas je dolazi li Severina često po sina ili rijetko, kako su primijetili roditelji, te je li potpisala takozvanu pick up listu, za koju otac Milan Popović tvrdi da nije potpisala, a prema kojoj, uz njih dvoje, još navodno četiri osobe smiju preuzeti dijete.

- Nemam komentara jer su sudski procesi u tijeku - kaže nam ravnateljica. Iako nam na ni jedno pitanje nije potvrdno odgovorila, ništa nije ni opovrgnula. U međuvremenu su počele kružiti priče da Severina namjerava ispisati sina iz škole. No ako je to istina, morat će za to tražiti suglasnost Milana Popovića. On nam je pak jučer ispričao kako se incident koji majka navodi nije dogodio kako je ona ispričala.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Cijeli incident je isprovociran od strane Igora Kojića, zbog čega je škola bila primorana pozvati policiju da intervenira zbog njegova neprimjerena ponašanja - rekao je na početku razgovora Milan Popović i odmah nastavio:

- Odmah da kažem, nisam bio na licu mjesta, ali prema meni dostupnim informacijama, nikakvog zlostavljanja nije bilo. Igor je došao preuzeti dijete, a na to nije imao pravo. Mislim da su u školi svi postupili maksimalno profesionalno i da je ponašanje očuha (Igora Kojića) užasno neprimjereno i nedopustivo. Kao otac djeteta to neću tolerirati u budućnosti. Popović smatra da je cijeli ovaj incident insceniran.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Nije bilo zlostavljanja. Ovo je inscenirano kako bi se privukla pozornost i napravila senzacija u sklopu najavljene turneje koju je nazvala ‘The magic tour’. Da je ikakvog zlostavljanja bilo, stao bih na stranu majke i pomogao joj da maksimalno zaštitimo naše dijete - rekao nam je Popović u četvrtak nedugo nakon presice.