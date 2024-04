Rolling Stonesi započeli turneju: Pripremili spektakl u Teksasu

Slavni rock bend The Rolling Stones započeo je u nedjelju sjevernoameričku turneju pred prepunim stadionom u Houstonu, a ljudi su nahrupili iz raznih gradova kako bi vidjeli najdugovječniji 'rock and roll cirkus' na svijetu, bojeći se da bi ovo mogla biti njihova posljednja turneja.

The Rolling Stones perform in Houston | Foto: Callaghan O'Hare

Ovo je prvi od 16 zakazanih koncerata u SAD-u i Kanadi, a posljednji će se održati u srpnju u Santa Clari, u Kaliforniji. Obožavatelji legendarnih Stonesa došli su na NRG stadion u Houstonu u majicama s legendarnim logom benda.

Osnovani prije više od šest desetljeća, nastup su počeli pjesmom 'Start me up'. Frontman grupe Mick Jagger došetao je na pozornicu u blještavoj prugastoj jakni, sivoj šljokičastoj košulji i crnim trapericama. Cijeli stadion je odmah zaplesao na hit iz 1981. Na golemoj pozornici, 80-godišnji Jagger je plesao, skakao i trčkarao po pozornici. Pratili su ga također 80-godišnji Keith Richards i 76-godišnji Ronnie Wood, jedini iz prvotne postave.

The Rolling Stones perform in Houston | Foto: Callaghan O'Hare

- Pozdrav Houston, dobro je vratiti se u Državu usamljene zvijezde - obratio se Jagger publici svih godišta, sa značajnim brojem obožavatelja iznad 60 godina. Tijekom dva sata izvedeno je 18 pjesama, s popularnim klasicima, uključujući 'Jumping Jack Flash', 'You can't always get what you want' i 'Out of Time' i tri pjesme s posljednjeg albuma 'Hackney Diamonds'.

The Rolling Stones perform in Houston | Foto: Callaghan O'Hare

Koncert su zaključili pjesmom '(I can't get no) Satisfaction'. Ovaj tjedan će imati poseban nastup na 'Jazz and Heritage' festivalu u New Orleansu.

The Rolling Stones perform in Houston | Foto: Callaghan O'Hare