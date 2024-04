Roman 'Soba za djevojčice' je o svijetu u kojem nema empatije

U četvrtak 18. travnja 2024. posjeti književnu tribinu Razotkrivanje, promociju nove knjige spisateljice Korane Svilar Soba za djevojčice, koja će se održati u Knjižari Fraktura u 19 sati. Uz autoricu, o knjizi će govoriti Frakturin glavni urednik Seid Serdarević.

- Ugledna gimnazijska profesorica njemačkog jezika Nikolina Motika primila je svoju bivšu učenicu Evu Lanč na stan. Uskoro će nova godina, a njezin poklon bit će beba. Život joj se preokrenuo i, umjesto da studira, sada je ovdje s razrednicom, koja ju je jedina razumjela, koja je štiti. Nikolina nije kao mama – uz nju će sve biti dobro, sve će se ispraviti kao i njezine jedinice s kraja godine. No što ta profa ima od toga, zašto pomaže njoj, koja je sve zasrala, koja je odlučila roditi u inat svojoj mami i cijelom svijetu? Soba za djevojčice roman je o današnjim djevojkama i ženama, o svijetu u kojem se sve sazna, a u kojem nitko nema empatiju. Roman o hrabroj djevojci i profesorici koja je spremna učiniti ama baš sve za svoje učenice. Korana Svilar, i sama gimnazijska profesorica, pokazuje lice i naličje današnje generacije mladih, njihovu hrabrost i strahove iza pametnih telefona, no jednako tako i ustrajnost žene koja nije majka. Soba za djevojčice strašan je roman o manipulacijama na koje smo spremni da bismo došli do svoga cilja, o mladima koji odrastaju u suvremenom nesigurnom svijetu te suočavanju s težinom vlastitih odluka kakve god one bile.