Romeo Beckham potvrdio da je ponovno u vezi s Kim Turnbull!

Romeo Beckham i Kim Turnbull ponovno su u ljubavnoj vezi, nakon što su je prekinuli zbog obiteljskog sukoba s najstarijim sinom klana Beckham, Brooklynom. Sretnu vijest Romeo je u utorak podijelio sa pratiteljima na svom Instagram profilu.

Drugi sin bivšeg nogometaša i modne dizajnerice objavio je crno-bijelu fotografiju sebe i svoje djevojke na Instagram storyju. Par je zajedno pozirao ispred ogledala, vjerojatno prije izlaska iz kuće. Romeo je odjenuo kožnu jaknu i vunenu kapu, a Kim se utoplila velikim kariranim šalom i debljom jaknom.

Foto: Instagram

Glasine da je par ponovno zajedno započele su još ranije, kada je Romeo u rujnu lajkao objavu londonske DJ-ice i modela. Također, ranije ovog mjeseca komentirao je fotografiju koja prikazuje Kim u bikiniju emojijem koji se rastapa.

Ovaj je poznati par bio u vezi sedam mjeseci prije nego što su prekinuli u lipnju ove godine. Braća Beckham navodno su se posvađala oko Turnbull zbog glasina da su Brooklyn i Kim nekada bili u romantičnom odnosu. Unatoč tome, jedan je izvor za Page Six rekao kako to nije istina: 'To je samo izlika da se načne svađa', dodavši kako su te glasine 'besmislica'.

U vezi tih glasina oglasila se i Kim Turnbull u storyju na svom Instagram profilu napisavši: 'Izbjegavala sam ovu temu kako ne bih dodavala ulje na vatru, međutim došlo je do trenutka kada osjećam potrebu da se oglasim o tome kako bih mogla krenuti dalje'. 'Neću više trpjeti uznemiravanje ili se sramiti na bazi laži kako bih se uklopila u određene narative', dodala je objasnivši kako Brooklyn i ona nikada nisu bili u romantičnom odnosu, već samo prijatelji za vrijeme školskih dana. 'Željela bih se udaljiti iz ovog razgovora i iznijeti istinu za dobrobit svih involviranih', zaključila je.

Foto: Instagram

Iako su prekinuli, Romeo ju je odlučio poduprijeti te je na svom Instagram storyju uz fotografiju Audrey Hepburn i Gregoryja Pecka iz filma 'Praznik u Rimu' napisao: 'Budite dobri prema ljudima i ne govorite nepotrebne laži'.