Romeo Beckham potvrdio da je ponovno u vezi s Kim Turnbull!

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Romeo Beckham potvrdio da je ponovno u vezi s Kim Turnbull!
2
Foto: Instagram

Drugi sin poznate obitelji potvrdio je kako je ponovno u ljubavnom odnosu s londonskim modelom nakon što su prije nekoliko mjeseci prekinuli zbog obiteljskih trzavica.

Romeo Beckham i Kim Turnbull ponovno su u ljubavnoj vezi, nakon što su je prekinuli zbog obiteljskog sukoba s najstarijim sinom klana Beckham, Brooklynom. Sretnu vijest Romeo je u utorak podijelio sa pratiteljima na svom Instagram profilu.

OBOŽAVATELJICE IMAJU OKO ZA DETALJE Beckhamov sin Romeo javio se iz saune, no njegov torzo je pao u drugi plan: 'O dragi Bože...'
Beckhamov sin Romeo javio se iz saune, no njegov torzo je pao u drugi plan: 'O dragi Bože...'

Drugi sin bivšeg nogometaša i modne dizajnerice objavio je crno-bijelu fotografiju sebe i svoje djevojke na Instagram storyju. Par je zajedno pozirao ispred ogledala, vjerojatno prije izlaska iz kuće. Romeo je odjenuo kožnu jaknu i vunenu kapu, a Kim se utoplila velikim kariranim šalom i debljom jaknom.

Foto: Instagram

Glasine da je par ponovno zajedno započele su još ranije, kada je Romeo u rujnu lajkao objavu londonske DJ-ice i modela. Također, ranije ovog mjeseca komentirao je fotografiju koja prikazuje Kim u bikiniju emojijem koji se rastapa.

ATRAKTIVNA KIM FOTO Ovo je ljepotica zbog koje su zaratili Beckhamovi sinovi...
FOTO Ovo je ljepotica zbog koje su zaratili Beckhamovi sinovi...

Ovaj je poznati par bio u vezi sedam mjeseci prije nego što su prekinuli u lipnju ove godine. Braća Beckham navodno su se posvađala oko Turnbull zbog glasina da su Brooklyn i Kim nekada bili u romantičnom odnosu. Unatoč tome, jedan je izvor za Page Six rekao kako to nije istina: 'To je samo izlika da se načne svađa', dodavši kako su te glasine 'besmislica'.

MA, MELEM ZA OČI! Tata ili sin? Beckhamovi zaludili pratiteljice isklesanim tijelima
Tata ili sin? Beckhamovi zaludili pratiteljice isklesanim tijelima

U vezi tih glasina oglasila se i Kim Turnbull u storyju na svom Instagram profilu napisavši: 'Izbjegavala sam ovu temu kako ne bih dodavala ulje na vatru, međutim došlo je do trenutka kada osjećam potrebu da se oglasim o tome kako bih mogla krenuti dalje'. 'Neću više trpjeti uznemiravanje ili se sramiti na bazi laži kako bih se uklopila u određene narative', dodala je objasnivši kako Brooklyn i ona nikada nisu bili u romantičnom odnosu, već samo prijatelji za vrijeme školskih dana. 'Željela bih se udaljiti iz ovog razgovora i iznijeti istinu za dobrobit svih involviranih', zaključila je.

Foto: Instagram

Iako su prekinuli, Romeo ju je odlučio poduprijeti te je na svom Instagram storyju uz fotografiju Audrey Hepburn i Gregoryja Pecka iz filma 'Praznik u Rimu' napisao: 'Budite dobri prema ljudima i ne govorite nepotrebne laži'.

KRAH LJUBAVI Hoće li sada biti mirnije kod Beckhamovih? Romeo prekinuo s Kim nakon 7 mjeseci veze
Hoće li sada biti mirnije kod Beckhamovih? Romeo prekinuo s Kim nakon 7 mjeseci veze

