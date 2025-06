Romina Knežić: Naučila sam da nije nužno sve dijeliti, moja svakodnevica nije spektakl...

Kad god se na malim ekranima pojavi Romina Knežić (44), gledatelji znaju da će dobiti ozbiljnu, jasnu i točnu informaciju. No kad bi je sreli izvan toga televizijskog okvira, prva stvar koju bi primijetili bio bi njezin mir. Onaj koji se ne uči iz priručnika, nego se gradi tijekom godina uz priče, izazove, ljude, sumnje i padove.

Romina već gotovo dva desetljeća unosi povjerenje u domove gledatelja, a u godini kad Nova TV slavi 25. obljetnicu, uz impresivne brojke poput 7246 emisija 'Dnevnika Nove TV', 4529 epizoda 'IN magazina', 761 emisije 'Provjerenog' i više od 640 epizoda serije 'Kumovi' snimljenih u njihovoj produkciji, ona obilježava 19 godina unutar te redakcije. Na tom je putu bila reporterka, urednica, voditeljica, kolegica i lice kojem se vjeruje.

- U ovih 19 godina rada na Novoj TV puno se toga promijenilo, ono što je 2006. bilo zanimljivo, danas u 2025. više nije i ne prolazi. Televizija nije posao nego poziv, a kad sam zakoračila prvi put u taj svijet koji nikad ne spava, imala sam više pitanja nego odgovora, više treme nego samopouzdanja - govori nam Romina te dodaje kako nisu svi dani bili laki.

Zagreb: Romina Knežić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Bilo je trenutaka kad je pritisak bio velik, a podrška mala. TV industrija se mijenjala od analogne kamere do pametnih telefona, od 'Dnevnika' u 19:15 do 'Dnevnika' u 19 sati, a mijenjala sam se i ja. Ova profesija me naučila da nijedna kamera ne može sakriti čovjeka koji nije iskren ili ne vjeruje u ono što govori. Zahvalna sam svima koji su vjerovali u mene i onima koji nisu jer su me pogurali da samo budem bolja - kaže Knežić.

Sjeća se i svojih početaka, i to vrlo jasno.

- Počeci su bili dani bez rutine, dani crne kronike, teških priča i nepredvidivih terena. Trčala sam s mjesta na mjesto, ne znajući često gdje ću završiti dan. Učila sam u hodu, onako kako to novinarstvo voli, na terenu. Bila sam mlada, puna želje za uspjehom, da budem tamo gdje se nešto događa. Priče su me lomile, ali i gradile. Oblikovale su me u osobu kakva sam danas s više srca i snage za svaku izgovorenu riječ - priznaje Romina.

Zagreb: Voditeljica Dnevnika Nove TV Romina Knežić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kao diplomirana novinarka svoje je obrazovanje stekla na studiju u Italiji, a godinu dana provela je i na privatnoj televiziji TeleQuatro, gdje je prošla sve faze novinskog TV žanra - od montaže do vođenja televizijskog magazina. Na TeleQuatro vodila je i uređivala 'Telegiornale di confine', vijesti za nacionalne manjine. Kao dopisnica iz Hrvatske, stekla je iskustvo i u pisanom novinarstvu u talijanskim novinama koje prate živote talijanskih manjina diljem svijeta.

- U Italiji sam se prije svega bavila temama koje se tiču manjina, hrvatske, slovenske u Italiji i talijanske u Hrvatskoj. Pratila sam njihovu aktivnost u kulturi, politički angažman i dinamike. Bio je to prostor u kojem sam mogla istraživati dublje društvene procese, ali i razvijati osjetljivost prema raznolikosti i jeziku. U Hrvatskoj sam se više bavila čistom informativom, dijametralno suprotnim ritmom rada, gdje se sve mora isporučiti sada i odmah. Iz Italije sam ponijela ne samo profesionalna znanja nego puno lijepih poznanstava, uspomena i susreta s inspirativnim ljudima, koji su me naučili koliko je važno slušati i približiti priču gledatelju na autentičan način - priznaje Knežić.

Zagreb: Dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U tihoj, svakodnevnoj hrabrosti ljudi koje društvo često ne vidi, Knežić prepoznaje srž novinarstva.

- U snazi najranjivijih vidim smisao novinarskog poziva. Novinarstvo mi je omogućilo da upravo tim ljudima dam glas. Bilo je trenutaka i u privatnom životu kada nisam mogla ostati po strani. Pomagala sam ženi s malim djetetom koja je svoj život morala graditi ispočetka, sama i bez ičije podrške. To nije bio novinarski zadatak nego ljudski poziv. Sva ta iskustva su me oblikovala i naučila da nije dovoljno samo govoriti o promjenama, nego ih moramo i sami započeti. Još vjerujem u snagu medija i snagu svakog pojedinca da bude pokretač promjena i makar samo jednoj osobi olakša teret - kaže Romina.

Na pitanje što je najvrjednije što je naučila, a što je nijedna škola ne bi mogla pripremiti, odgovara bez puno filozofije:

'Naučila sam se oslanjati na sebe i to je za mene životna nužnost, ne floskula. Ne čekam da me netko pogura ili, pak, spasi. Čim sam prestala tražiti potvrdu izvana, počela sam rasti iznutra. Jer kad postaneš oslonac sam sebi, sve se okolnosti mijenjaju. To je sloboda koju sam svjesno izabrala. Naučila sam preživjeti tamo gdje ambicija nadglasava empatiju, gdje ti nitko ne drži leđa i gdje se tvoje granice testiraju svakodnevno. Ne vjerujem više riječima, nego isključivo nečijem ponašanju. Biti u miru sa svojim integritetom je jedini put koji stvara dugoročne rezultate'.

Zagreb: Romina Knežić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Privatno ostaje privatno kod Romine.

- Svatko ima pravo na svoj mir, tišinu i granice koje ne mora objašnjavati. Javna profesija traži izloženost, ali ja sam naučila da nije nužno sve dijeliti da bismo ostali autentični. Moja svakodnevica nije spektakl. Ona se sastoji od sitnih trenutaka, obiteljskih razgovora, prijateljstava. U toj jednostavnosti pronalazim stabilnost. I to je samo moj teritorij koji ima svoje granice i imam pravo na njega. Jer da bih s poštovanjem mogla pričati živote drugih ljudi, moram znati čuvati svoj osobni mir. Diskretnost nije distanca nego način da ostanem svoja - ističe voditeljica.

A kako se opušta kad ne radi i ne razmišlja o vijestima?

- Ne moram otići daleko da bih se odmorila. Dovoljna je šetnja, tišina, priroda i knjiga. Važno je samo da sam prisutna, da dišem i dopustim si predah. To su mali rituali koji me podsjete tko sam, bez pritiska i da bilo kome išta dokazujem - kaže Romina.

Zagreb: Romina Knežić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

I kad postane teško, zna gdje se vraća.

- Imam svoje izvore napajanja kada stvari postanu teške. U stranicama knjiga otvaram vrata u neke svoje dijelove svijeta koje me uče pratiti znakove koje život šalje. Samo hrabro i strpljivo slušam i gledam što se događa... - dodaje Romina Knežić.